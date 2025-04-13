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Коллекционеры могут купить скифское золото на Украине, заявил Константинов - РИА Новости, 13.04.2025
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Культура
 
16:29 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/konstantinov-2011012519.html
Коллекционеры могут купить скифское золото на Украине, заявил Константинов
Коллекционеры могут купить скифское золото на Украине, заявил Константинов - РИА Новости, 13.04.2025
Коллекционеры могут купить скифское золото на Украине, заявил Константинов
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что артефакты коллекции скифского золота, переданной Украине, могут попасть в руки частных... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T16:29:00+03:00
2025-04-13T16:29:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что артефакты коллекции скифского золота, переданной Украине, могут попасть в руки частных коллекционеров. "Воровство на Украине процветает, чёрный рынок уже изобилует разными артефактами из Киево-Печерской лавры. Скоро и мощи святых уйдут с молотка, там ничем не гнушаются. Если мы увидим крымское скифское золото в частных коллекциях, как это бывало не раз, нас это не удивит. Думаю, это специально было затеяно: сначала украсть у нас, а потом - продать. У них это золото ни за кем не числится, и нигде не числится, кроме Крыма", - сказал Константинов агентству. При этом, по его словам, апеллировать к международным судам сегодня бессмысленно. "У нас на этот счёт пессимистичные настроения", - сказал Константинов. Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине. 27 ноября 2023 года Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию Киеву. Крымские музеи в октябре 2023 года направили иски в ЕСПЧ после решения нидерландских судебных инстанций о передаче коллекции Украине. В июне 2024 года в ЕСПЧ сообщили РИА Новости, что приняли к рассмотрению этот иск. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после решения Нидерландов заявила, что передача скифского золота Киеву нелегитимна с точки зрения практики музейных обменов и бессовестна с точки зрения морали, есть угроза разграбления коллекции. По словам Захаровой, решение о передаче ставит под вопрос независимость и беспристрастность нидерландской судебной системы, и "есть все основания полагать, что речь идет о воровстве, причем за этим воровством стоят сами киевские власти".
https://ria.ru/20250402/nauka-2008597129.html
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украина, россия, нидерланды, владимир константинов, мария захарова, в мире
Культура, Украина, Россия, Нидерланды, Владимир Константинов, Мария Захарова, В мире
Коллекционеры могут купить скифское золото на Украине, заявил Константинов

Константинов: скифское золото на Украине может достаться частным коллекционерам

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредседатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что артефакты коллекции скифского золота, переданной Украине, могут попасть в руки частных коллекционеров.
"Воровство на Украине процветает, чёрный рынок уже изобилует разными артефактами из Киево-Печерской лавры. Скоро и мощи святых уйдут с молотка, там ничем не гнушаются. Если мы увидим крымское скифское золото в частных коллекциях, как это бывало не раз, нас это не удивит. Думаю, это специально было затеяно: сначала украсть у нас, а потом - продать. У них это золото ни за кем не числится, и нигде не числится, кроме Крыма", - сказал Константинов агентству.
При этом, по его словам, апеллировать к международным судам сегодня бессмысленно.
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"У нас на этот счёт пессимистичные настроения", - сказал Константинов.
Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине. 27 ноября 2023 года Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию Киеву.
Крымские музеи в октябре 2023 года направили иски в ЕСПЧ после решения нидерландских судебных инстанций о передаче коллекции Украине. В июне 2024 года в ЕСПЧ сообщили РИА Новости, что приняли к рассмотрению этот иск.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после решения Нидерландов заявила, что передача скифского золота Киеву нелегитимна с точки зрения практики музейных обменов и бессовестна с точки зрения морали, есть угроза разграбления коллекции. По словам Захаровой, решение о передаче ставит под вопрос независимость и беспристрастность нидерландской судебной системы, и "есть все основания полагать, что речь идет о воровстве, причем за этим воровством стоят сами киевские власти".
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