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Китай провел учения по обеспечению ядерной безопасности на АЭС - РИА Новости, 13.04.2025
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06:41 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/kitay-2010962354.html
Китай провел учения по обеспечению ядерной безопасности на АЭС
Китай провел учения по обеспечению ядерной безопасности на АЭС - РИА Новости, 13.04.2025
Китай провел учения по обеспечению ядерной безопасности на АЭС
Китай провел учения по обеспечению ядерной безопасности на АЭС в юго-восточной провинции Фуцзянь, проверив способности реагирования на вторжения и атаки на... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T06:41:00+03:00
2025-04-13T06:41:00+03:00
в мире
китай
фуцзянь
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ПЕКИН, 13 апр – РИА Новости. Китай провел учения по обеспечению ядерной безопасности на АЭС в юго-восточной провинции Фуцзянь, проверив способности реагирования на вторжения и атаки на ядерные объекты, сообщило управление по атомной энергии КНР. По информации на сайте ведомства, учения под названием "Шторм-2025" прошли в субботу на Фуцинской АЭС. "Путем моделирования различных сценариев, учения повышают способность реагирования на кризисные ситуации", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что подобные учения проводятся раз в два года. "Путем моделирования различных сценариев вторжения и атак на ядерные объекты нашей страны проверяется способность этих объектов к экстренному реагированию в условиях чрезвычайных ситуаций", - поясняется в сообщении.
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китай
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в мире, китай, фуцзянь
В мире, Китай, Фуцзянь
Китай провел учения по обеспечению ядерной безопасности на АЭС

Китай провел учения по обеспечению ядерной безопасности на Фуцинской АЭС

© AP Photo / Zhang GuojunСтроительство атомной электростанции Фуцин в Китае
Строительство атомной электростанции Фуцин в Китае - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Zhang Guojun
Строительство атомной электростанции Фуцин в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 апр – РИА Новости. Китай провел учения по обеспечению ядерной безопасности на АЭС в юго-восточной провинции Фуцзянь, проверив способности реагирования на вторжения и атаки на ядерные объекты, сообщило управление по атомной энергии КНР.
По информации на сайте ведомства, учения под названием "Шторм-2025" прошли в субботу на Фуцинской АЭС.
"Путем моделирования различных сценариев, учения повышают способность реагирования на кризисные ситуации", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что подобные учения проводятся раз в два года.
"Путем моделирования различных сценариев вторжения и атак на ядерные объекты нашей страны проверяется способность этих объектов к экстренному реагированию в условиях чрезвычайных ситуаций", - поясняется в сообщении.
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