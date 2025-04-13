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Китай провел учения по обеспечению ядерной безопасности на АЭС
Китай провел учения по обеспечению ядерной безопасности на АЭС - РИА Новости, 13.04.2025
Китай провел учения по обеспечению ядерной безопасности на АЭС
Китай провел учения по обеспечению ядерной безопасности на АЭС в юго-восточной провинции Фуцзянь, проверив способности реагирования на вторжения и атаки на... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T06:41:00+03:00
2025-04-13T06:41:00+03:00
2025-04-13T06:41:00+03:00
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ПЕКИН, 13 апр – РИА Новости. Китай провел учения по обеспечению ядерной безопасности на АЭС в юго-восточной провинции Фуцзянь, проверив способности реагирования на вторжения и атаки на ядерные объекты, сообщило управление по атомной энергии КНР. По информации на сайте ведомства, учения под названием "Шторм-2025" прошли в субботу на Фуцинской АЭС. "Путем моделирования различных сценариев, учения повышают способность реагирования на кризисные ситуации", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что подобные учения проводятся раз в два года. "Путем моделирования различных сценариев вторжения и атак на ядерные объекты нашей страны проверяется способность этих объектов к экстренному реагированию в условиях чрезвычайных ситуаций", - поясняется в сообщении.
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в мире, китай, фуцзянь
Китай провел учения по обеспечению ядерной безопасности на АЭС
Китай провел учения по обеспечению ядерной безопасности на Фуцинской АЭС
ПЕКИН, 13 апр – РИА Новости. Китай провел учения по обеспечению ядерной безопасности на АЭС в юго-восточной провинции Фуцзянь, проверив способности реагирования на вторжения и атаки на ядерные объекты, сообщило управление по атомной энергии КНР.
По информации на сайте ведомства, учения под названием "Шторм-2025" прошли в субботу на Фуцинской АЭС.
"Путем моделирования различных сценариев, учения повышают способность реагирования на кризисные ситуации", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что подобные учения проводятся раз в два года.
"Путем моделирования различных сценариев вторжения и атак на ядерные объекты нашей страны проверяется способность этих объектов к экстренному реагированию в условиях чрезвычайных ситуаций", - поясняется в сообщении.