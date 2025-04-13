Китай призвал США отказаться от введения зеркальных пошлин
Минкоммерции Китая призвало США отказаться от введения зеркальных пошлин
© AP Photo / Charles DharapakФлаги США и Китая
© AP Photo / Charles Dharapak
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 апр – РИА Новости. Исключение США ряда товаров из-под действия “зеркальных” пошлин - небольшой шаг в сторону исправления ошибочных действий, Пекин призывает Вашингтон сделать широкий шаг в этом направлении, отказаться от введения пошлин и вернуться на путь взаимного уважения и диалога, заявило министерство коммерции КНР.
Администрация американского президента Дональда Трампа исключила смартфоны, компьютеры и ряд других видов электроники из-под действия "зеркальных" пошлин на импортные товары, следует из документа Таможенной и пограничной службы США, с которым ознакомились РИА Новости.
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“Следует сказать, что это небольшой шаг США в сторону исправления своих ошибочных действий по одностороннему введению “взаимных пошлин”, - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ведомстве отметили, что “введение так называемых "зеркальных пошлин" посредством одного лишь административного указа не только противоречит основным экономическим и рыночным законам, но также игнорирует взаимодополняющее сотрудничество между странами и существующие отношения спроса и предложения”.
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“С момента введения 2 апреля, эти "зеркальные пошлины" не только не решили ни одной из внутренних проблем США, но, напротив, серьезно подорвали международный торгово-экономический порядок, грубо вмешались в нормальную производственную деятельность предприятий и повседневное потребление населения, нанося вред другим и не принося пользы самим себе”, - указывается в заявлении.
В ведомстве призвали США “прислушаться к разумным голосам международного сообщества и различных сил внутри страны, сделать широкий шаг в направлении исправления своих ошибок, полностью отказаться от ошибочной практики введения "зеркальных пошлин" и вернуться на путь взаимного уважения и равноправного диалога для разрешения разногласий”.
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Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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