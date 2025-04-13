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Молдавия может вернуться к закупкам электроэнергии у Приднестровья - РИА Новости, 13.04.2025
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08:33 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/kishinev-2010965896.html
Молдавия может вернуться к закупкам электроэнергии у Приднестровья
Молдавия может вернуться к закупкам электроэнергии у Приднестровья - РИА Новости, 13.04.2025
Молдавия может вернуться к закупкам электроэнергии у Приднестровья
Кишиневу придется вернуться к закупкам электроэнергии у Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья, поскольку власти Молдавии не подготовили... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T08:33:00+03:00
2025-04-13T08:33:00+03:00
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КИШИНЕВ, 13 апр - РИА Новости. Кишиневу придется вернуться к закупкам электроэнергии у Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья, поскольку власти Молдавии не подготовили альтернативные варианты, заявил бывший министр энергетики Виктор Парликов в комментарии телеканалу Realitatea. Молдавия с 1 января прекратила закупать электроэнергию в Приднестровье. Местная компания Energocom тогда заявила, что будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства при помощи ТЭЦ и импорта из Румынии. "Абсолютно ничего не было сделано. Посыл ясен: так как у нас нет других вариантов, мы вернемся к Кучурганской электростанции", - заявил Парликов. По его словам, альтернативные варианты получения электроэнергии существуют, их можно было бы реализовать при финансовой поддержке ЕС, но власти не приложили усилий для улучшения энергетической ситуации. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В конце января комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России, который позволил продолжить работу МГРЭС.
https://ria.ru/20250407/postavki-2009767472.html
https://ria.ru/20250410/pridnestrove-2010560715.html
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молдавия, кишинев, румыния, вадим красносельский, евросоюз, газпром, в мире
Молдавия, Кишинев, Румыния, Вадим Красносельский, Евросоюз, Газпром, В мире
Молдавия может вернуться к закупкам электроэнергии у Приднестровья

Парликов: Молдавии придется закупать электроэнергию с ГРЭС в Приднестровье

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 апр - РИА Новости. Кишиневу придется вернуться к закупкам электроэнергии у Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья, поскольку власти Молдавии не подготовили альтернативные варианты, заявил бывший министр энергетики Виктор Парликов в комментарии телеканалу Realitatea.
Молдавия с 1 января прекратила закупать электроэнергию в Приднестровье. Местная компания Energocom тогда заявила, что будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства при помощи ТЭЦ и импорта из Румынии.
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"Абсолютно ничего не было сделано. Посыл ясен: так как у нас нет других вариантов, мы вернемся к Кучурганской электростанции", - заявил Парликов.
По его словам, альтернативные варианты получения электроэнергии существуют, их можно было бы реализовать при финансовой поддержке ЕС, но власти не приложили усилий для улучшения энергетической ситуации.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
В конце января комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России, который позволил продолжить работу МГРЭС.
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