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Патриарх Кирилл объяснил разницу между радостью и весельем - РИА Новости, 13.04.2025
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Религия
 
14:18 13.04.2025 (обновлено: 14:28 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/kirill-2010997534.html
Патриарх Кирилл объяснил разницу между радостью и весельем
Патриарх Кирилл объяснил разницу между радостью и весельем - РИА Новости, 13.04.2025
Патриарх Кирилл объяснил разницу между радостью и весельем
Между радостью и весельем есть принципиальная разница: веселье - это поверхностная эмоция, а радость - состояние души, дарованное Господом, рассказал патриарх... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T14:18:00+03:00
2025-04-13T14:28:00+03:00
религия
иерусалим
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 13 апр- РИА Новости. Между радостью и весельем есть принципиальная разница: веселье - это поверхностная эмоция, а радость - состояние души, дарованное Господом, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим). "Господь призывает нас к радости, и у многих людей слово "радость" ассоциируется с весельем. Радостно значит весело, а это совсем не так... Есть большая принципиальная разница между весельем и радостью. Это не значит, что веселье греховно, совсем нет. Веселье это очень поверхностная эмоция... А радость - это то к чему Господь нас призывает, радость это не эмоция, а состояние души", - сказал патриарх Кирилл. Патриарх отметил, что радость обретается через молитву, через свершение добрых дел, а не от просмотра юмористических телепередач. "Если все добрые дела сопровождаются радостью, то это значит Господь в ответ на наши добрый дела или в ответ на наши молитвы прикасается к нам своей благодатью и дарит нам некий знак, свидетельствующий о том, что он рядом с нами. И что он поддерживает нас в нашей жизни и помогает понять, что это близость существует", - подчеркнул патриарх. Патриарх Кирилл отметил, что радость возвышает душу человека, освобождает ее от тяжести жизненных обстоятельств, и "это чувство всегда сильно, продолжительно и реально способствует изменению состояния человека, в том только случае, если это есть проявление Божьей благодати".
https://ria.ru/20250412/kirill-2010932998.html
https://ria.ru/20250413/svyaschennik-2010957982.html
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иерусалим, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Иерусалим, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл объяснил разницу между радостью и весельем

Патриарх Кирилл: между радостью и весельем есть принципиальная разница

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает литургию в храме Христа Спасителя в Москве в Вербное воскресенье. 13 апреля 2025
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает литургию в храме Христа Спасителя в Москве в Вербное воскресенье. 13 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает литургию в храме Христа Спасителя в Москве в Вербное воскресенье. 13 апреля 2025
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МОСКВА, 13 апр- РИА Новости. Между радостью и весельем есть принципиальная разница: веселье - это поверхностная эмоция, а радость - состояние души, дарованное Господом, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим).
"Господь призывает нас к радости, и у многих людей слово "радость" ассоциируется с весельем. Радостно значит весело, а это совсем не так... Есть большая принципиальная разница между весельем и радостью. Это не значит, что веселье греховно, совсем нет. Веселье это очень поверхностная эмоция... А радость - это то к чему Господь нас призывает, радость это не эмоция, а состояние души", - сказал патриарх Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освещает ветви вербы в канун Вербного воскресенья в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. 12 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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Патриарх отметил, что радость обретается через молитву, через свершение добрых дел, а не от просмотра юмористических телепередач.
"Если все добрые дела сопровождаются радостью, то это значит Господь в ответ на наши добрый дела или в ответ на наши молитвы прикасается к нам своей благодатью и дарит нам некий знак, свидетельствующий о том, что он рядом с нами. И что он поддерживает нас в нашей жизни и помогает понять, что это близость существует", - подчеркнул патриарх.
Патриарх Кирилл отметил, что радость возвышает душу человека, освобождает ее от тяжести жизненных обстоятельств, и "это чувство всегда сильно, продолжительно и реально способствует изменению состояния человека, в том только случае, если это есть проявление Божьей благодати".
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