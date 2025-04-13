https://ria.ru/20250413/kirill-2010997534.html

Патриарх Кирилл объяснил разницу между радостью и весельем

Патриарх Кирилл объяснил разницу между радостью и весельем - РИА Новости, 13.04.2025

Патриарх Кирилл объяснил разницу между радостью и весельем

Между радостью и весельем есть принципиальная разница: веселье - это поверхностная эмоция, а радость - состояние души, дарованное Господом, рассказал патриарх... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T14:18:00+03:00

2025-04-13T14:18:00+03:00

2025-04-13T14:28:00+03:00

религия

иерусалим

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 13 апр- РИА Новости. Между радостью и весельем есть принципиальная разница: веселье - это поверхностная эмоция, а радость - состояние души, дарованное Господом, рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим). "Господь призывает нас к радости, и у многих людей слово "радость" ассоциируется с весельем. Радостно значит весело, а это совсем не так... Есть большая принципиальная разница между весельем и радостью. Это не значит, что веселье греховно, совсем нет. Веселье это очень поверхностная эмоция... А радость - это то к чему Господь нас призывает, радость это не эмоция, а состояние души", - сказал патриарх Кирилл. Патриарх отметил, что радость обретается через молитву, через свершение добрых дел, а не от просмотра юмористических телепередач. "Если все добрые дела сопровождаются радостью, то это значит Господь в ответ на наши добрый дела или в ответ на наши молитвы прикасается к нам своей благодатью и дарит нам некий знак, свидетельствующий о том, что он рядом с нами. И что он поддерживает нас в нашей жизни и помогает понять, что это близость существует", - подчеркнул патриарх. Патриарх Кирилл отметил, что радость возвышает душу человека, освобождает ее от тяжести жизненных обстоятельств, и "это чувство всегда сильно, продолжительно и реально способствует изменению состояния человека, в том только случае, если это есть проявление Божьей благодати".

https://ria.ru/20250412/kirill-2010932998.html

https://ria.ru/20250413/svyaschennik-2010957982.html

иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иерусалим, патриарх кирилл (владимир гундяев)