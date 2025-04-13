Хуситы заявили о массированной ракетной атаке по Израилю
Хуситы заявили о массированной атаке по аэропорту и военной базе в Израиле
© AP PhotoХуситы
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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ДОХА, 13 апр — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о массированной атаке на Израиль, сообщили вооруженные силы движения в эфире телеканала "Аль-Масира".
"Гиперзвуковая ракета "Палестина-2" была нацелена на базу "Сдот-Миха" <...> к востоку от Ашдода, ракета "Зульфикар" была нацелена на аэропорт Бен-Гурион", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что военно-воздушные силы хуситов нанесли удар беспилотником по жизненно важному объекту Израиля в районе Ашкелона.
Хуситы возобновили военные действия против Израиля после того, как Тель-Авив вновь стал обстреливать сектор Газа, а затем начал наземную операцию в палестинском анклаве.
Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС США нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать американские корабли в Красном море.
"Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
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