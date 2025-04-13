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Хуситы заявили о массированной ракетной атаке по Израилю - РИА Новости, 13.04.2025
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21:44 13.04.2025 (обновлено: 22:26 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/khusity-2011048767.html
Хуситы заявили о массированной ракетной атаке по Израилю
Хуситы заявили о массированной ракетной атаке по Израилю - РИА Новости, 13.04.2025
Хуситы заявили о массированной ракетной атаке по Израилю
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о массированной атаке на Израиль, сообщили вооруженные силы... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T21:44:00+03:00
2025-04-13T22:26:00+03:00
в мире
израиль
ашдод
йемен
ансар алла
тель-авив
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ДОХА, 13 апр — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о массированной атаке на Израиль, сообщили вооруженные силы движения в эфире телеканала "Аль-Масира"."Гиперзвуковая ракета "Палестина-2" была нацелена на базу "Сдот-Миха" &lt;...&gt; к востоку от Ашдода, ракета "Зульфикар" была нацелена на аэропорт Бен-Гурион", — говорится в заявлении. Отмечается, что военно-воздушные силы хуситов нанесли удар беспилотником по жизненно важному объекту Израиля в районе Ашкелона. Хуситы возобновили военные действия против Израиля после того, как Тель-Авив вновь стал обстреливать сектор Газа, а затем начал наземную операцию в палестинском анклаве.Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС США нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать американские корабли в Красном море."Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
https://ria.ru/20250411/khusity-2010822741.html
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в мире, израиль, ашдод, йемен, ансар алла, тель-авив
В мире, Израиль, Ашдод, Йемен, Ансар Алла, Тель-Авив
Хуситы заявили о массированной ракетной атаке по Израилю

Хуситы заявили о массированной атаке по аэропорту и военной базе в Израиле

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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ДОХА, 13 апр — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о массированной атаке на Израиль, сообщили вооруженные силы движения в эфире телеканала "Аль-Масира".
"Гиперзвуковая ракета "Палестина-2" была нацелена на базу "Сдот-Миха" <...> к востоку от Ашдода, ракета "Зульфикар" была нацелена на аэропорт Бен-Гурион", — говорится в заявлении.
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Хуситы сообщили об атаке на два военных объекта в Тель-Авиве
11 апреля, 23:11
Отмечается, что военно-воздушные силы хуситов нанесли удар беспилотником по жизненно важному объекту Израиля в районе Ашкелона.
Хуситы возобновили военные действия против Израиля после того, как Тель-Авив вновь стал обстреливать сектор Газа, а затем начал наземную операцию в палестинском анклаве.
Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС США нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать американские корабли в Красном море.
"Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
Американский авианосец Harry Truman - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море
11 апреля, 17:53
 
В миреИзраильАшдодЙеменАнсар АллаТель-Авив
 
 
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