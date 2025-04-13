https://ria.ru/20250413/khusity-2011048767.html

Хуситы заявили о массированной ракетной атаке по Израилю

Хуситы заявили о массированной ракетной атаке по Израилю - РИА Новости, 13.04.2025

Хуситы заявили о массированной ракетной атаке по Израилю

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о массированной атаке на Израиль, сообщили вооруженные силы... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T21:44:00+03:00

2025-04-13T21:44:00+03:00

2025-04-13T22:26:00+03:00

в мире

израиль

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йемен

ансар алла

тель-авив

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ДОХА, 13 апр — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о массированной атаке на Израиль, сообщили вооруженные силы движения в эфире телеканала "Аль-Масира"."Гиперзвуковая ракета "Палестина-2" была нацелена на базу "Сдот-Миха" <...> к востоку от Ашдода, ракета "Зульфикар" была нацелена на аэропорт Бен-Гурион", — говорится в заявлении. Отмечается, что военно-воздушные силы хуситов нанесли удар беспилотником по жизненно важному объекту Израиля в районе Ашкелона. Хуситы возобновили военные действия против Израиля после того, как Тель-Авив вновь стал обстреливать сектор Газа, а затем начал наземную операцию в палестинском анклаве.Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС США нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать американские корабли в Красном море."Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.

https://ria.ru/20250411/khusity-2010822741.html

https://ria.ru/20250411/khusity-2010792102.html

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в мире, израиль, ашдод, йемен, ансар алла, тель-авив