https://ria.ru/20250413/khinshteyn-2010949690.html
Хинштейн рассказал об эвакуации жителей Курской области из-за атак ВСУ
Хинштейн рассказал об эвакуации жителей Курской области из-за атак ВСУ - РИА Новости, 13.04.2025
Хинштейн рассказал об эвакуации жителей Курской области из-за атак ВСУ
Жители Рыльского района Курской области эвакуируются из региона из-за атак ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T00:42:00+03:00
2025-04-13T00:42:00+03:00
2025-04-13T01:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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александр хинштейн
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Жители Рыльского района Курской области эвакуируются из региона из-за атак ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн. Как пояснил врио главы региона, в последние двое суток боевики неоднократно обстреливали мост через реку Обеста в селе Козино Рыльского района, расположенном в двух километрах от украинской границы. В результате мост поврежден. Жителей при помощи районных властей и подразделений "Барс-Курск" сейчас отселяют По информации главы Рыльского района, жители села Козино ранее покинули свои дома, при этом люди остаются в селе Городище и хуторе Ряза. Отмечается, что из района на данный момент четверо жителей уже вывезены, двоих власти Курской области разместят в ПВР, еще двоих — временно забирают родственники в Курске. Хинштейн подчеркнул, что, несмотря на все угрозы, некоторые жители отказываются выезжать. Работа по эвакуации жителей продолжается.
https://ria.ru/20250412/khinshteyn-2010934424.html
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происшествия, курская область, рыльский район, украина, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Рыльский район, Украина, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Хинштейн рассказал об эвакуации жителей Курской области из-за атак ВСУ
Хинштейн: жители Рыльского района Курской области эвакуируются из-за атак ВСУ