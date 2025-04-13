https://ria.ru/20250413/khinshteyn-2010949690.html

Хинштейн рассказал об эвакуации жителей Курской области из-за атак ВСУ

Хинштейн рассказал об эвакуации жителей Курской области из-за атак ВСУ - РИА Новости, 13.04.2025

Хинштейн рассказал об эвакуации жителей Курской области из-за атак ВСУ

Жители Рыльского района Курской области эвакуируются из региона из-за атак ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T00:42:00+03:00

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2025-04-13T01:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

рыльский район

украина

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Жители Рыльского района Курской области эвакуируются из региона из-за атак ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн. Как пояснил врио главы региона, в последние двое суток боевики неоднократно обстреливали мост через реку Обеста в селе Козино Рыльского района, расположенном в двух километрах от украинской границы. В результате мост поврежден. Жителей при помощи районных властей и подразделений "Барс-Курск" сейчас отселяют По информации главы Рыльского района, жители села Козино ранее покинули свои дома, при этом люди остаются в селе Городище и хуторе Ряза. Отмечается, что из района на данный момент четверо жителей уже вывезены, двоих власти Курской области разместят в ПВР, еще двоих — временно забирают родственники в Курске. Хинштейн подчеркнул, что, несмотря на все угрозы, некоторые жители отказываются выезжать. Работа по эвакуации жителей продолжается.

https://ria.ru/20250412/khinshteyn-2010934424.html

https://ria.ru/20250408/khinshteyn-2010016938.html

курская область

рыльский район

украина

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происшествия, курская область, рыльский район, украина, александр хинштейн, вооруженные силы украины