https://ria.ru/20250413/khanty-mansiysk-2010952247.html

При пожаре в жилом доме в Ханты-Мансийске пострадали четыре человека

При пожаре в жилом доме в Ханты-Мансийске пострадали четыре человека - РИА Новости, 13.04.2025

При пожаре в жилом доме в Ханты-Мансийске пострадали четыре человека

Предварительно, четыре человека пострадали при пожаре в жилом доме в Ханты-Мансийске, троим из них потребовалась госпитализация, погибших нет, сообщил... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T01:14:00+03:00

2025-04-13T01:14:00+03:00

2025-04-13T01:14:00+03:00

происшествия

ханты-мансийск

ханты-мансийский автономный округ

руслан кухарук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апр – РИА Новости. Предварительно, четыре человека пострадали при пожаре в жилом доме в Ханты-Мансийске, троим из них потребовалась госпитализация, погибших нет, сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук. В субботу в местных СМИ появилась информация о взрыве бытового газа в доме в Ханты-Мансийске. По данным регионального правительства, в жилом многоквартирном доме в Ханты-Мансийске на улице Промышленной, 9А произошел пожар. На данный момент возгорание ликвидировано, для жителей дома развернут пункт временного размещения на базе школы №6. Как ранее уточняла пресс-служба окружного депздрава, в результате происшествия пострадали три человека. "Предварительно, пострадали четыре человека, трое из них доставлены в Окружную клиническую больницу. Погибших нет. Причины происшествия устанавливаются. Держу вопрос оказания помощи пострадавшим на личном контроле", – написал Кухарук в своем Telegram-канале. Как отметил глава региона, сообщение о возгорании в жилом доме поступило к спасателям в 22.04 (20.04 мск), первое подразделение прибыло на место вызова в течение пяти минут. К тушению пожара привлекались 40 человек и 10 единиц техники. "Подразделения пожарной охраны работали по повышенному рангу пожара №2. Были сформированы звенья газодымозащитников на поиск и спасение возможных пострадавших. Произведена эвакуация 35 человек. Огнеборцами переданы четыре пострадавших человека в карету скорой помощи. Огонь ликвидирован в 22.32 (20.32 мск) на площади 70 квадратных метров", – рассказали журналистам в окружном главке МЧС, добавив, что причину ЧП установят органы дознания.

https://ria.ru/20250412/pozhar-2010849167.html

https://ria.ru/20250411/dtp-2010671944.html

ханты-мансийск

ханты-мансийский автономный округ

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происшествия, ханты-мансийск, ханты-мансийский автономный округ, руслан кухарук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)