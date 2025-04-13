https://ria.ru/20250413/karta-2011006522.html

В США раскрыли, как Путин, Трамп и Си Цзиньпин поделят мир на сферы влияния

В США раскрыли, как Путин, Трамп и Си Цзиньпин поделят мир на сферы влияния - РИА Новости, 13.04.2025

В США раскрыли, как Путин, Трамп и Си Цзиньпин поделят мир на сферы влияния

Американский журнал Newsweek предположил, как лидеры Россия, США и Китай могут разделить мир на сферы влияния, опубликовав соответствующую карту. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T15:36:00+03:00

2025-04-13T15:36:00+03:00

2025-04-13T23:53:00+03:00

в мире

сша

китай

россия

европа

африка

ближний восток

латинская америка

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Американский журнал Newsweek предположил, как лидеры Россия, США и Китай могут разделить мир на сферы влияния, опубликовав соответствующую карту.Издание провело параллели между процессом, направленным на урегулирование конфликта на Украине, и встречей лидеров СССР, США, Великобритании на Ялтинской конференции в 1945 году, которая, как пишут авторы статьи, "предшествовала разделу Европы".Согласно карте, в сферу влияния России (помечено красным цветом) может попасть Европа, а также Закавказье и Турция. США (синим) распространят свое влияние на Северную Америку и Гренландию, а Китай (желтым) — на Юго-Восточную Азию. В зоне влияния КНР могут оказаться Япония, Индия и Пакистан.При этом Средняя Азия, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, Австралия, Новая Зеландия и Монголия не отнесены ни к одной из этих трех сфер.В начале апреля глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что новый мировой порядок возник на фоне кардинального изменения внешней политики США. Он добавил, что в мире начали дистанцироваться от Вашингтона из-за действий президента США Дональда Трампа и искать новых партнеров.Министр иностранных дел Китая Ван И в интервью РИА Новости отмечал, что отношения между Пекином и Москвой представляют собой стабилизирующий фактор в турбулентном мире.

https://ria.ru/20250412/skhvatka-2010783494.html

сша

китай

россия

европа

африка

ближний восток

латинская америка

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