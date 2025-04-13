https://ria.ru/20250413/kamery-2011042354.html

В Узбекистане мужчина повредил более 50 видеокамер на дорогах

В Узбекистане мужчина повредил более 50 видеокамер на дорогах - РИА Новости, 13.04.2025

В Узбекистане мужчина повредил более 50 видеокамер на дорогах

Житель Андижана на востоке Узбекистана, стреляя из пневматической винтовки, повредил более 50 камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) на... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T20:21:00+03:00

2025-04-13T20:21:00+03:00

2025-04-13T20:54:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 13 апр - РИА Новости. Житель Андижана на востоке Узбекистана, стреляя из пневматической винтовки, повредил более 50 камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) на улицах города, ему грозит до трёх лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД Андижанской области. Ранее в соцсетях появилось видео с разбитыми камерами на дорогах в Андижане. Многие пользователи осудили такие действия, но есть и те, кто обрадовался такому вандализму. "Установлено, что житель Андижана, 1976 года рождения, умышленно из пневматической винтовки SRKET повредил 51 камеру и один радиолокационный комплекс Hikvision, фиксирующие нарушения правил дорожного движения и установленные на 29 перекрестках города", - сказал представитель УВД. Мотивы такого поступка выясняются. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", у него изъято орудие преступления, ведётся следствие. Данная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до трёх лет. По заключению экспертизы, стрелявший нанес ущерб городской полиции на сумму 1,147 миллиарда сумов (около 90 тысяч долларов), добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250408/uzbekistan-2009942960.html

https://ria.ru/20250113/napadenie-1993549733.html

андижан

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андижанская область

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андижан, узбекистан, андижанская область, в мире