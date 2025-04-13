Ребенок погиб из-за удара Израиля по больнице в Газе, заявил глава ВОЗ
Глава ВОЗ Гебрейесус: ребенок погиб из-за израильского удара по больнице в Газе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Ребенок погиб из-за израильского удара по больнице "Аль-Ахли" в Газе, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
В воскресенье армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по больнице "Аль-Ахли", где, по ее данным, располагался командный центр палестинского движения ХАМАС.
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"ВОЗ получила обновленную информацию от директора больницы. В результате прекращения оказания медицинской помощи погиб ребенок", - написал глава ВОЗ в соцсети Х.
По его словам, 50 пациентов были перевезены в другие медицинские учреждения, однако еще 40 больных, находившихся в критическом состоянии, вывезти из больницы не удалось.
Глава ВОЗ призвал остановить удары по объектам здравоохранения и вернуться к режиму прекращения огня.
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В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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