https://ria.ru/20250413/izrail-2011048093.html

Ребенок погиб из-за удара Израиля по больнице в Газе, заявил глава ВОЗ

Ребенок погиб из-за удара Израиля по больнице в Газе, заявил глава ВОЗ - РИА Новости, 13.04.2025

Ребенок погиб из-за удара Израиля по больнице в Газе, заявил глава ВОЗ

Ребенок погиб из-за израильского удара по больнице "Аль-Ахли" в Газе, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T21:32:00+03:00

2025-04-13T21:32:00+03:00

2025-04-13T21:32:00+03:00

в мире

израиль

тедрос адханом гебрейесус

биньямин нетаньяху

воз

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Ребенок погиб из-за израильского удара по больнице "Аль-Ахли" в Газе, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. В воскресенье армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по больнице "Аль-Ахли", где, по ее данным, располагался командный центр палестинского движения ХАМАС. "ВОЗ получила обновленную информацию от директора больницы. В результате прекращения оказания медицинской помощи погиб ребенок", - написал глава ВОЗ в соцсети Х. По его словам, 50 пациентов были перевезены в другие медицинские учреждения, однако еще 40 больных, находившихся в критическом состоянии, вывезти из больницы не удалось. Глава ВОЗ призвал остановить удары по объектам здравоохранения и вернуться к режиму прекращения огня. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250403/gaza-2009201516.html

https://ria.ru/20250413/izrail-2011029549.html

https://ria.ru/20250413/izrail-2010973456.html

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в мире, израиль, тедрос адханом гебрейесус, биньямин нетаньяху, воз, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году