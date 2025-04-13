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В центре Израиля звучат сирены тревоги - РИА Новости, 13.04.2025
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18:22 13.04.2025 (обновлено: 18:32 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/izrail-2011029549.html
В центре Израиля звучат сирены тревоги
В центре Израиля звучат сирены тревоги - РИА Новости, 13.04.2025
В центре Израиля звучат сирены тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, из-за ракетного обстрела из Йемена, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T18:22:00+03:00
2025-04-13T18:32:00+03:00
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ЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, из-за ракетного обстрела из Йемена, передает корреспондент РИА Новости.Армия обороны Израиля сообщила, что после сирен тревоги силы ВВС попытались перехватить две ракеты, выпущенные с территории Йемена."После сирен, которые прозвучали некоторое время назад в нескольких районах Израиля, были зафиксированы пуски по всей видимости двух ракет из Йемена. Были предприняты попытки перехватить ракеты, результаты перехвата анализируются. Сирены были включены в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.
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в мире, израиль, йемен
В мире, Израиль, Йемен
В центре Израиля звучат сирены тревоги

В центре Израиля звучат сирены тревоги из-за ракетного обстрела из Йемена

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВид на район Яффо в Тель-Авиве
Вид на район Яффо в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Вид на район Яффо в Тель-Авиве. Архивное фото
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ЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, из-за ракетного обстрела из Йемена, передает корреспондент РИА Новости.
Армия обороны Израиля сообщила, что после сирен тревоги силы ВВС попытались перехватить две ракеты, выпущенные с территории Йемена.
"После сирен, которые прозвучали некоторое время назад в нескольких районах Израиля, были зафиксированы пуски по всей видимости двух ракет из Йемена. Были предприняты попытки перехватить ракеты, результаты перехвата анализируются. Сирены были включены в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.
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