https://ria.ru/20250413/izrail-2010973456.html

Израиль нанес удар по больнице на севере Газы

Израиль нанес удар по больнице на севере Газы - РИА Новости, 13.04.2025

Израиль нанес удар по больнице на севере Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила, что нанесла удар по больнице "Аль-Ахли" на севере Газы, где, по ее данным, располагался командный центр РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T10:24:00+03:00

2025-04-13T10:24:00+03:00

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила, что нанесла удар по больнице "Аль-Ахли" на севере Газы, где, по ее данным, располагался командный центр палестинского движения ХАМАС. "Армия обороны Израиля нанесла удар по командно-контрольному центру, используемому ХАМАС в больнице "Аль-Ахли" на севере Газы. Террористы ХАМАС использовали этот комплекс для планирования и осуществления террористических атак против израильских гражданских лиц и военнослужащих", - говорится в сообщении армии. Сообщается, что перед ударом были приняты меры по смягчению ущерба гражданским лицам и комплексу больницы. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250413/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250323/izrail-2006738577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году