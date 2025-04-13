Израиль нанес удар по больнице на севере Газы
Израиль нанес удар по пункту ХАМАС в больнице "Аль-Ахли" на севере Газы
© AP Photo / Jehad AlshrafiПоследствия удара со стороны Израиля по больнице "Аль-Ахли" на севере Газы
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Последствия удара со стороны Израиля по больнице "Аль-Ахли" на севере Газы
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила, что нанесла удар по больнице "Аль-Ахли" на севере Газы, где, по ее данным, располагался командный центр палестинского движения ХАМАС.
"Армия обороны Израиля нанесла удар по командно-контрольному центру, используемому ХАМАС в больнице "Аль-Ахли" на севере Газы. Террористы ХАМАС использовали этот комплекс для планирования и осуществления террористических атак против израильских гражданских лиц и военнослужащих", - говорится в сообщении армии.
Сообщается, что перед ударом были приняты меры по смягчению ущерба гражданским лицам и комплексу больницы.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.