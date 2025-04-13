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Израиль нанес удар по больнице на севере Газы - РИА Новости, 13.04.2025
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10:24 13.04.2025 (обновлено: 10:28 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/izrail-2010973456.html
Израиль нанес удар по больнице на севере Газы
Израиль нанес удар по больнице на севере Газы - РИА Новости, 13.04.2025
Израиль нанес удар по больнице на севере Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила, что нанесла удар по больнице "Аль-Ахли" на севере Газы, где, по ее данным, располагался командный центр РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T10:24:00+03:00
2025-04-13T10:28:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила, что нанесла удар по больнице "Аль-Ахли" на севере Газы, где, по ее данным, располагался командный центр палестинского движения ХАМАС. "Армия обороны Израиля нанесла удар по командно-контрольному центру, используемому ХАМАС в больнице "Аль-Ахли" на севере Газы. Террористы ХАМАС использовали этот комплекс для планирования и осуществления террористических атак против израильских гражданских лиц и военнослужащих", - говорится в сообщении армии. Сообщается, что перед ударом были приняты меры по смягчению ущерба гражданским лицам и комплексу больницы. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250413/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250323/izrail-2006738577.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль нанес удар по больнице на севере Газы

Израиль нанес удар по пункту ХАМАС в больнице "Аль-Ахли" на севере Газы

© AP Photo / Jehad AlshrafiПоследствия удара со стороны Израиля по больнице "Аль-Ахли" на севере Газы
Последствия удара со стороны Израиля по больнице Аль-Ахли на севере Газы - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Последствия удара со стороны Израиля по больнице "Аль-Ахли" на севере Газы
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила, что нанесла удар по больнице "Аль-Ахли" на севере Газы, где, по ее данным, располагался командный центр палестинского движения ХАМАС.
"Армия обороны Израиля нанесла удар по командно-контрольному центру, используемому ХАМАС в больнице "Аль-Ахли" на севере Газы. Террористы ХАМАС использовали этот комплекс для планирования и осуществления террористических атак против израильских гражданских лиц и военнослужащих", - говорится в сообщении армии.
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Сообщается, что перед ударом были приняты меры по смягчению ущерба гражданским лицам и комплексу больницы.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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