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Бастрыкин запросил доклад об избиении двоих мальчиков группой подростков - РИА Новости, 13.04.2025
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15:11 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/izbienie-2010999887.html
Бастрыкин запросил доклад об избиении двоих мальчиков группой подростков
Бастрыкин запросил доклад об избиении двоих мальчиков группой подростков - РИА Новости, 13.04.2025
Бастрыкин запросил доклад об избиении двоих мальчиков группой подростков
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин повторно запросил доклад по делу об избиении двух несовершеннолетних мальчиков группой подростков в Калужской области,... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T15:11:00+03:00
2025-04-13T15:11:00+03:00
происшествия
россия
калужская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин повторно запросил доклад по делу об избиении двух несовершеннолетних мальчиков группой подростков в Калужской области, сообщает информационный центр СК РФ. "Председатель СК России затребовал повторный доклад по уголовному делу о совершении группой подростков противоправных действий в отношении двух несовершеннолетних в городе Белоусово Калужской области... Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Калужской области Марка Сергеевича Харламова повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в следственном управлении СК России по Калужской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). По данным следствия, в марте в городе Белоусово Калужской области группа подростков, двое из которых являются выходцами из Таджикистана, используя малозначительный повод, избили двух 14-летних мальчиков. Один из школьников с многочисленными телесными повреждениями госпитализирован. При этом после обращения родителей пострадавшего в компетентные органы, в адрес их семьи со стороны нападавших поступают угрозы. В СК добавили, что указанное происшествие освещается в социальной сети. Ранее Бастрыкин поручал представить по нему доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20250405/bastrykin-2009530933.html
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происшествия, россия, калужская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Калужская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин запросил доклад об избиении двоих мальчиков группой подростков

Бастрыкин затребовал доклад об избиении двоих мальчиков в Калужской области

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин повторно запросил доклад по делу об избиении двух несовершеннолетних мальчиков группой подростков в Калужской области, сообщает информационный центр СК РФ.
"Председатель СК России затребовал повторный доклад по уголовному делу о совершении группой подростков противоправных действий в отношении двух несовершеннолетних в городе Белоусово Калужской области... Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Калужской области Марка Сергеевича Харламова повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Отмечается, что в следственном управлении СК России по Калужской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). По данным следствия, в марте в городе Белоусово Калужской области группа подростков, двое из которых являются выходцами из Таджикистана, используя малозначительный повод, избили двух 14-летних мальчиков. Один из школьников с многочисленными телесными повреждениями госпитализирован. При этом после обращения родителей пострадавшего в компетентные органы, в адрес их семьи со стороны нападавших поступают угрозы.
В СК добавили, что указанное происшествие освещается в социальной сети. Ранее Бастрыкин поручал представить по нему доклад.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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ПроисшествияРоссияКалужская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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