https://ria.ru/20250413/izbienie-2010999887.html

Бастрыкин запросил доклад об избиении двоих мальчиков группой подростков

Бастрыкин запросил доклад об избиении двоих мальчиков группой подростков - РИА Новости, 13.04.2025

Бастрыкин запросил доклад об избиении двоих мальчиков группой подростков

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин повторно запросил доклад по делу об избиении двух несовершеннолетних мальчиков группой подростков в Калужской области,... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T15:11:00+03:00

2025-04-13T15:11:00+03:00

2025-04-13T15:11:00+03:00

происшествия

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калужская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин повторно запросил доклад по делу об избиении двух несовершеннолетних мальчиков группой подростков в Калужской области, сообщает информационный центр СК РФ. "Председатель СК России затребовал повторный доклад по уголовному делу о совершении группой подростков противоправных действий в отношении двух несовершеннолетних в городе Белоусово Калужской области... Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Калужской области Марка Сергеевича Харламова повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что в следственном управлении СК России по Калужской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). По данным следствия, в марте в городе Белоусово Калужской области группа подростков, двое из которых являются выходцами из Таджикистана, используя малозначительный повод, избили двух 14-летних мальчиков. Один из школьников с многочисленными телесными повреждениями госпитализирован. При этом после обращения родителей пострадавшего в компетентные органы, в адрес их семьи со стороны нападавших поступают угрозы. В СК добавили, что указанное происшествие освещается в социальной сети. Ранее Бастрыкин поручал представить по нему доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20250405/bastrykin-2009530933.html

https://ria.ru/20250413/ssha-2010954603.html

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происшествия, россия, калужская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)