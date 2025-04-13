Бастрыкин запросил доклад об избиении двоих мальчиков группой подростков
Бастрыкин затребовал доклад об избиении двоих мальчиков в Калужской области
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель СК России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин повторно запросил доклад по делу об избиении двух несовершеннолетних мальчиков группой подростков в Калужской области, сообщает информационный центр СК РФ.
"Председатель СК России затребовал повторный доклад по уголовному делу о совершении группой подростков противоправных действий в отношении двух несовершеннолетних в городе Белоусово Калужской области... Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Калужской области Марка Сергеевича Харламова повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в следственном управлении СК России по Калужской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). По данным следствия, в марте в городе Белоусово Калужской области группа подростков, двое из которых являются выходцами из Таджикистана, используя малозначительный повод, избили двух 14-летних мальчиков. Один из школьников с многочисленными телесными повреждениями госпитализирован. При этом после обращения родителей пострадавшего в компетентные органы, в адрес их семьи со стороны нападавших поступают угрозы.
В СК добавили, что указанное происшествие освещается в социальной сети. Ранее Бастрыкин поручал представить по нему доклад.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.