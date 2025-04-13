"Пистолет у виска": у Трампа возникла серьезная проблема
THC: профессора Гарварда подали в суд на Трампа из-за риска потери средств
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Профессора Гарвардского университета подали в суд на президента США Дональда Трампа из-за риска потери государственного финансирования, пишет новостной портал учебного заведения The Harvard Crimson.
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"В пятницу профессора Гарвардского университета подали в суд на администрацию Трампа из-за ее угрозы подвергнуть тщательной проверке миллиарды долларов федерального финансирования", — говорится в материале.
Сообщается, что истцы обвиняют американскую администрацию в попытке принудить университеты к подрыву свободы слова и научных исследований в угоду политическим предпочтениям правительства.
"Гарвард, как и все американские университеты, зависит от федерального финансирования для проведения своих академических исследований. <…> Подобные угрозы — это экзистенциальный "пистолет у виска" для университета", — говорится в иске, который был подан вместе с прошением о временном запретительном судебном приказе.
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На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа выдвинула ряд требований к руководству Гарвардского университета для сохранения федерального финансирования, которые включают пересмотр внутренней политики в отношении борьбы с антисемитизмом и устранение программ по разнообразию инклюзивности.
Тогда же президент Гарварда Элан Гэрбер заявил, что знает о действиях правительства Соединенных Штатов, пересматривающего финансирование вуза на девять миллиардов долларов, что грозит урезанием программ в вузе, больницах и других учреждениях.
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