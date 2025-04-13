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"Пистолет у виска": у Трампа возникла серьезная проблема - РИА Новости, 13.04.2025
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13:04 13.04.2025 (обновлено: 18:47 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/isk-2010987748.html
"Пистолет у виска": у Трампа возникла серьезная проблема
"Пистолет у виска": у Трампа возникла серьезная проблема - РИА Новости, 13.04.2025
"Пистолет у виска": у Трампа возникла серьезная проблема
Профессора Гарвардского университета подали в суд на президента США Дональда Трампа из-за риска потери государственного финансирования, пишет новостной портал... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T13:04:00+03:00
2025-04-13T18:47:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
гарвардский университет
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Профессора Гарвардского университета подали в суд на президента США Дональда Трампа из-за риска потери государственного финансирования, пишет новостной портал учебного заведения The Harvard Crimson."В пятницу профессора Гарвардского университета подали в суд на администрацию Трампа из-за ее угрозы подвергнуть тщательной проверке миллиарды долларов федерального финансирования", — говорится в материале.Сообщается, что истцы обвиняют американскую администрацию в попытке принудить университеты к подрыву свободы слова и научных исследований в угоду политическим предпочтениям правительства."Гарвард, как и все американские университеты, зависит от федерального финансирования для проведения своих академических исследований. &lt;…&gt; Подобные угрозы — это экзистенциальный "пистолет у виска" для университета", — говорится в иске, который был подан вместе с прошением о временном запретительном судебном приказе.На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа выдвинула ряд требований к руководству Гарвардского университета для сохранения федерального финансирования, которые включают пересмотр внутренней политики в отношении борьбы с антисемитизмом и устранение программ по разнообразию инклюзивности.Тогда же президент Гарварда Элан Гэрбер заявил, что знает о действиях правительства Соединенных Штатов, пересматривающего финансирование вуза на девять миллиардов долларов, что грозит урезанием программ в вузе, больницах и других учреждениях.
https://ria.ru/20250412/tramp-2010926481.html
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в мире, сша, дональд трамп, гарвардский университет
В мире, США, Дональд Трамп, Гарвардский университет
"Пистолет у виска": у Трампа возникла серьезная проблема

THC: профессора Гарварда подали в суд на Трампа из-за риска потери средств

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Профессора Гарвардского университета подали в суд на президента США Дональда Трампа из-за риска потери государственного финансирования, пишет новостной портал учебного заведения The Harvard Crimson.
«
"В пятницу профессора Гарвардского университета подали в суд на администрацию Трампа из-за ее угрозы подвергнуть тщательной проверке миллиарды долларов федерального финансирования", — говорится в материале.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Политика Трампа может ускорить наступление финансового кризиса, заявил Мерц
12 апреля, 19:40
Сообщается, что истцы обвиняют американскую администрацию в попытке принудить университеты к подрыву свободы слова и научных исследований в угоду политическим предпочтениям правительства.
"Гарвард, как и все американские университеты, зависит от федерального финансирования для проведения своих академических исследований. <…> Подобные угрозы — это экзистенциальный "пистолет у виска" для университета", — говорится в иске, который был подан вместе с прошением о временном запретительном судебном приказе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Белом доме назвали достижения Трампа на прошлой неделе
12 апреля, 05:13
На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа выдвинула ряд требований к руководству Гарвардского университета для сохранения федерального финансирования, которые включают пересмотр внутренней политики в отношении борьбы с антисемитизмом и устранение программ по разнообразию инклюзивности.
Тогда же президент Гарварда Элан Гэрбер заявил, что знает о действиях правительства Соединенных Штатов, пересматривающего финансирование вуза на девять миллиардов долларов, что грозит урезанием программ в вузе, больницах и других учреждениях.
Гарвардский университет - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
Профессора Гарварда затравили за слова о существовании только двух полов
1 августа 2021, 18:04
 
В миреСШАДональд ТрампГарвардский университет
 
 
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