https://ria.ru/20250413/isk-2010987748.html

"Пистолет у виска": у Трампа возникла серьезная проблема

"Пистолет у виска": у Трампа возникла серьезная проблема - РИА Новости, 13.04.2025

"Пистолет у виска": у Трампа возникла серьезная проблема

Профессора Гарвардского университета подали в суд на президента США Дональда Трампа из-за риска потери государственного финансирования, пишет новостной портал... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T13:04:00+03:00

2025-04-13T13:04:00+03:00

2025-04-13T18:47:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

гарвардский университет

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Профессора Гарвардского университета подали в суд на президента США Дональда Трампа из-за риска потери государственного финансирования, пишет новостной портал учебного заведения The Harvard Crimson."В пятницу профессора Гарвардского университета подали в суд на администрацию Трампа из-за ее угрозы подвергнуть тщательной проверке миллиарды долларов федерального финансирования", — говорится в материале.Сообщается, что истцы обвиняют американскую администрацию в попытке принудить университеты к подрыву свободы слова и научных исследований в угоду политическим предпочтениям правительства."Гарвард, как и все американские университеты, зависит от федерального финансирования для проведения своих академических исследований. <…> Подобные угрозы — это экзистенциальный "пистолет у виска" для университета", — говорится в иске, который был подан вместе с прошением о временном запретительном судебном приказе.На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа выдвинула ряд требований к руководству Гарвардского университета для сохранения федерального финансирования, которые включают пересмотр внутренней политики в отношении борьбы с антисемитизмом и устранение программ по разнообразию инклюзивности.Тогда же президент Гарварда Элан Гэрбер заявил, что знает о действиях правительства Соединенных Штатов, пересматривающего финансирование вуза на девять миллиардов долларов, что грозит урезанием программ в вузе, больницах и других учреждениях.

https://ria.ru/20250412/tramp-2010926481.html

https://ria.ru/20250412/tramp-2010840359.html

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в мире, сша, дональд трамп, гарвардский университет