Глава Пентагона оценил работу Уиткоффа на переговорах с Ираном
Хегсет: Уиткофф выполняет фантастическую работу на переговорах с Ираном
© AP Photo / Omar HavanaГлава Пентагона Пит Хегсет
© AP Photo / Omar Havana
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф выполняет фантастическую работу в переговорах с Ираном, заявил американский министр обороны Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.
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"Стив Уиткофф делает фантастическую работу, это был хороший шаг и они совершат его снова в субботу", - сказал он по итогам переговоров представителей США и Ирана, прошедших в Омане.
Хегсет добавил, что президент США Дональд Трамп всерьез настроен добиться соглашения с Тегераном по ядерной программе путем переговоров.
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"Но он также абсолютно серьезен в том, что если мы не сможем решить этот вопрос за столом переговоров, то есть другие варианты, включающие в себя участие моего министерства, чтобы гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерной бомбы", - отметил глава американского военного ведомства.
В субботу в оманской столице Маскате состоялись непрямые переговоры Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника президента США, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится в следующую субботу, 19 апреля.
Глава МИД Ирана оценил прошедшие переговоры с США
12 апреля, 18:47