https://ria.ru/20250413/iran-2011030852.html

Глава Пентагона оценил работу Уиткоффа на переговорах с Ираном

Глава Пентагона оценил работу Уиткоффа на переговорах с Ираном - РИА Новости, 13.04.2025

Глава Пентагона оценил работу Уиткоффа на переговорах с Ираном

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф выполняет фантастическую работу в переговорах с Ираном, заявил американский министр обороны Пит... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T18:32:00+03:00

2025-04-13T18:32:00+03:00

2025-04-13T18:32:00+03:00

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аббас аракчи

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф выполняет фантастическую работу в переговорах с Ираном, заявил американский министр обороны Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News."Стив Уиткофф делает фантастическую работу, это был хороший шаг и они совершат его снова в субботу", - сказал он по итогам переговоров представителей США и Ирана, прошедших в Омане.Хегсет добавил, что президент США Дональд Трамп всерьез настроен добиться соглашения с Тегераном по ядерной программе путем переговоров. "Но он также абсолютно серьезен в том, что если мы не сможем решить этот вопрос за столом переговоров, то есть другие варианты, включающие в себя участие моего министерства, чтобы гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерной бомбы", - отметил глава американского военного ведомства. В субботу в оманской столице Маскате состоялись непрямые переговоры Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника президента США, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится в следующую субботу, 19 апреля.

https://ria.ru/20250413/iran-2011003517.html

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в мире, сша, иран, оман, стив уиткофф, пит хегсет, аббас аракчи, министерство обороны сша