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Глава Пентагона оценил работу Уиткоффа на переговорах с Ираном - РИА Новости, 13.04.2025
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18:32 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/iran-2011030852.html
Глава Пентагона оценил работу Уиткоффа на переговорах с Ираном
Глава Пентагона оценил работу Уиткоффа на переговорах с Ираном - РИА Новости, 13.04.2025
Глава Пентагона оценил работу Уиткоффа на переговорах с Ираном
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф выполняет фантастическую работу в переговорах с Ираном, заявил американский министр обороны Пит... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T18:32:00+03:00
2025-04-13T18:32:00+03:00
в мире
сша
иран
оман
стив уиткофф
пит хегсет
аббас аракчи
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф выполняет фантастическую работу в переговорах с Ираном, заявил американский министр обороны Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.&quot;Стив Уиткофф делает фантастическую работу, это был хороший шаг и они совершат его снова в субботу&quot;, - сказал он по итогам переговоров представителей США и Ирана, прошедших в Омане.Хегсет добавил, что президент США Дональд Трамп всерьез настроен добиться соглашения с Тегераном по ядерной программе путем переговоров. "Но он также абсолютно серьезен в том, что если мы не сможем решить этот вопрос за столом переговоров, то есть другие варианты, включающие в себя участие моего министерства, чтобы гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерной бомбы", - отметил глава американского военного ведомства. В субботу в оманской столице Маскате состоялись непрямые переговоры Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника президента США, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится в следующую субботу, 19 апреля.
https://ria.ru/20250413/iran-2011003517.html
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в мире, сша, иран, оман, стив уиткофф, пит хегсет, аббас аракчи, министерство обороны сша
В мире, США, Иран, Оман, Стив Уиткофф, Пит Хегсет, Аббас Аракчи, Министерство обороны США
Глава Пентагона оценил работу Уиткоффа на переговорах с Ираном

Хегсет: Уиткофф выполняет фантастическую работу на переговорах с Ираном

© AP Photo / Omar HavanaГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Omar Havana
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф выполняет фантастическую работу в переговорах с Ираном, заявил американский министр обороны Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.
«

"Стив Уиткофф делает фантастическую работу, это был хороший шаг и они совершат его снова в субботу", - сказал он по итогам переговоров представителей США и Ирана, прошедших в Омане.

Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
МИД Ирана рассказал, какие вопросы обсуждались на переговорах с США
Вчера, 15:19
Хегсет добавил, что президент США Дональд Трамп всерьез настроен добиться соглашения с Тегераном по ядерной программе путем переговоров.
«
"Но он также абсолютно серьезен в том, что если мы не сможем решить этот вопрос за столом переговоров, то есть другие варианты, включающие в себя участие моего министерства, чтобы гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерной бомбы", - отметил глава американского военного ведомства.
В субботу в оманской столице Маскате состоялись непрямые переговоры Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника президента США, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится в следующую субботу, 19 апреля.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Глава МИД Ирана оценил прошедшие переговоры с США
12 апреля, 18:47
 
В миреСШАИранОманСтив УиткоффПит ХегсетАббас АракчиМинистерство обороны США
 
 
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