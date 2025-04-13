Иран и США выбирают площадку для второго раунда переговоров
МИД Ирана: переговоры между Ираном и США могут перенести из Омана в другое место
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 13 апр - РИА Новости. Вопрос о месте проведения второго раунда переговоров между Ираном и США прорабатывается, Оман останется посредником между Тегераном и Вашингтоном, однако сами переговоры могут быть перенесены в другое место, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, слова которого приводит иранское агентство SNN.
"Мы обсуждаем, будут ли переговоры проходить в Омане или где-то еще, но оманская сторона все равно будет играть роль посредника. Где бы это ни было, Оман будет нести ответственность за организацию размещения делегаций и порядок обмена сообщениями. Важно то, что форма и формат переговоров будут продолжены в этом непрямом ключе при посредничестве Омана", - сказал Багаи.
В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. По словам Уиткоффа, переговоры между Ираном и США в Омане прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится в следующую субботу, 19 апреля.
Еще в начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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