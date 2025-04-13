МИД Ирана рассказал, какие вопросы обсуждались на переговорах с США
Представитель МИД Ирана Багаи: Иран и США обсуждали только ядерную проблему
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 13 апр – РИА Новости. Тегеран и Вашингтон в ходе субботних переговоров в Маскате не обсуждали вопросы, выходящие за рамки иранской ядерной программы и снятия санкций с исламской республики, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
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"Если взять за основу нашей работы переписку с США и начало процесса, который привел к непрямым переговорам в Маскате, то в этой переписке не было ничего, кроме ядерной проблемы и снятия санкций. Позиция Ирана ясна: единственным обсуждаемым вопросом является ядерная проблема и снятие санкций, и мы не будем вести никаких разговоров с США по каким-либо другим темам… Этого мы придерживались в Маскате", - заявил Багаи, слова которого приводит иранское госагентство SNN.
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В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. По словам Уиткоффа, переговоры прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится в субботу, 19 апреля.
Еще в начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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