https://ria.ru/20250413/iran-2010952864.html

Иран готов вернуться к прежним уровням обогащения урана, сообщают СМИ

Иран готов вернуться к прежним уровням обогащения урана, сообщают СМИ - РИА Новости, 13.04.2025

Иран готов вернуться к прежним уровням обогащения урана, сообщают СМИ

Иран готов вернуться к уровням обогащения урана, которые предусматривала ядерная сделка 2015 года, при соблюдении определенных условий со стороны США, сообщает... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T01:38:00+03:00

2025-04-13T01:38:00+03:00

2025-04-13T01:38:00+03:00

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Иран готов вернуться к уровням обогащения урана, которые предусматривала ядерная сделка 2015 года, при соблюдении определенных условий со стороны США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на иранских и европейских чиновников. "Иран был бы готов вернуться к тем же уровням ядерного обогащения, которые позволяла сделка 2015 года", - пишет издание. По данным газеты, взамен Иран хочет быстрого смягчения связанных с атомным сектором санкций со стороны США, доступа к миллиардам долларов замороженных активов, а также прекращения давления США на китайских покупателей иранской нефти. В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа. По словам Уиткоффа, переговоры между Ираном и США в Омане прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится в субботу, 19 апреля. В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250413/ulyanov-2010948831.html

https://ria.ru/20250412/peregovory-2010933350.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, стив уиткофф, дональд трамп