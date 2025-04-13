Иран готов вернуться к прежним уровням обогащения урана, сообщают СМИ
WSJ: Иран готов вернуться к прежним уровням обогащения урана
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Иран готов вернуться к уровням обогащения урана, которые предусматривала ядерная сделка 2015 года, при соблюдении определенных условий со стороны США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на иранских и европейских чиновников.
"Иран был бы готов вернуться к тем же уровням ядерного обогащения, которые позволяла сделка 2015 года", - пишет издание.
В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа. По словам Уиткоффа, переговоры между Ираном и США в Омане прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится в субботу, 19 апреля.
В начале марта президент США Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.