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Гагин рассказал, как российские военные сохранили иконы от ВСУ - РИА Новости, 13.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:04 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/ikony-2011046095.html
Гагин рассказал, как российские военные сохранили иконы от ВСУ
Гагин рассказал, как российские военные сохранили иконы от ВСУ - РИА Новости, 13.04.2025
Гагин рассказал, как российские военные сохранили иконы от ВСУ
Военнослужащие ВС РФ сохранили иконы и различную церковную атрибутику от военных действий, поместив их в одну из камер селидовской исправительной колонии,... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T21:04:00+03:00
2025-04-13T21:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курахово
ян гагин
вооруженные силы украины
русская православная церковь
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ сохранили иконы и различную церковную атрибутику от военных действий, поместив их в одну из камер селидовской исправительной колонии, которая во время освобождения населенных пунктов Марьинки и Курахово была оккупирована ВСУ, рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "Мы находимся в селидовской исправительной колонии. Естественно мы обследовали территорию, нашли следы пребывания военнослужащих ВСУ и нашли церковь, которая была разграблена военнослужащими Украины, следы мародерства видны практически в каждом помещении. Наши бойцы, когда заняли этот объект для того, чтобы сохранить оставшуюся церковную утварь, перенесли иконы, перенесли церковную утварь вот в это помещение для того, чтобы сохранить", - сказал агентству Гагин, побывавший на месте обнаружения икон и церковных принадлежностей. По его словам, селидовская исправительная колония - это достаточно большой, крепкий объект еще советской постройки. Противник использовал этот объект в качестве пункта дислокации штаба во время обороны Марьинки, а потом Курахово. "Наши военнослужащие будут готовы помочь представителям Русской православной церкви, передать им эту церковную утварь, которая была в храме. Сегодня вербное воскресенье и очень хорошо, что эта находка состоялась именно сегодня", - сказал в завершении Ян Гагин. Минобороны РФ сообщило о взятии российскими войсками под контроль Селидово в ДНР 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
https://ria.ru/20250412/khram-2010907161.html
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курахово
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Гагин: российские военнослужащие спасли иконы и церковную атрибутику от военных действий
Российские военнослужащие спасли иконы и различную церковную атрибутику из курских сел от военных действий, спрятав их в одну из камер селидовской исправительной колонии, рассказал РИА Новости эксперт Гагин. Сегодня Вербное воскресенье и очень хорошо, что эта находка состоялась именно сегодня
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россия, курахово, ян гагин, вооруженные силы украины, русская православная церковь, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курахово, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Русская православная церковь, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
Гагин рассказал, как российские военные сохранили иконы от ВСУ

Гагин: ВС России сохранили иконы от ВСУ, поместив их в исправительную колонию

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ сохранили иконы и различную церковную атрибутику от военных действий, поместив их в одну из камер селидовской исправительной колонии, которая во время освобождения населенных пунктов Марьинки и Курахово была оккупирована ВСУ, рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
"Мы находимся в селидовской исправительной колонии. Естественно мы обследовали территорию, нашли следы пребывания военнослужащих ВСУ и нашли церковь, которая была разграблена военнослужащими Украины, следы мародерства видны практически в каждом помещении. Наши бойцы, когда заняли этот объект для того, чтобы сохранить оставшуюся церковную утварь, перенесли иконы, перенесли церковную утварь вот в это помещение для того, чтобы сохранить", - сказал агентству Гагин, побывавший на месте обнаружения икон и церковных принадлежностей.
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По его словам, селидовская исправительная колония - это достаточно большой, крепкий объект еще советской постройки. Противник использовал этот объект в качестве пункта дислокации штаба во время обороны Марьинки, а потом Курахово.
"Наши военнослужащие будут готовы помочь представителям Русской православной церкви, передать им эту церковную утварь, которая была в храме. Сегодня вербное воскресенье и очень хорошо, что эта находка состоялась именно сегодня", - сказал в завершении Ян Гагин.
Минобороны РФ сообщило о взятии российскими войсками под контроль Селидово в ДНР 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКураховоЯн ГагинВооруженные силы УкраиныРусская православная церковьВооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
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