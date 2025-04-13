https://ria.ru/20250413/ikony-2011046095.html

Гагин рассказал, как российские военные сохранили иконы от ВСУ

Гагин рассказал, как российские военные сохранили иконы от ВСУ - РИА Новости, 13.04.2025

Гагин рассказал, как российские военные сохранили иконы от ВСУ

Военнослужащие ВС РФ сохранили иконы и различную церковную атрибутику от военных действий, поместив их в одну из камер селидовской исправительной колонии,... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T21:04:00+03:00

2025-04-13T21:04:00+03:00

2025-04-13T21:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курахово

ян гагин

вооруженные силы украины

русская православная церковь

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ сохранили иконы и различную церковную атрибутику от военных действий, поместив их в одну из камер селидовской исправительной колонии, которая во время освобождения населенных пунктов Марьинки и Курахово была оккупирована ВСУ, рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "Мы находимся в селидовской исправительной колонии. Естественно мы обследовали территорию, нашли следы пребывания военнослужащих ВСУ и нашли церковь, которая была разграблена военнослужащими Украины, следы мародерства видны практически в каждом помещении. Наши бойцы, когда заняли этот объект для того, чтобы сохранить оставшуюся церковную утварь, перенесли иконы, перенесли церковную утварь вот в это помещение для того, чтобы сохранить", - сказал агентству Гагин, побывавший на месте обнаружения икон и церковных принадлежностей. По его словам, селидовская исправительная колония - это достаточно большой, крепкий объект еще советской постройки. Противник использовал этот объект в качестве пункта дислокации штаба во время обороны Марьинки, а потом Курахово. "Наши военнослужащие будут готовы помочь представителям Русской православной церкви, передать им эту церковную утварь, которая была в храме. Сегодня вербное воскресенье и очень хорошо, что эта находка состоялась именно сегодня", - сказал в завершении Ян Гагин. Минобороны РФ сообщило о взятии российскими войсками под контроль Селидово в ДНР 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.

https://ria.ru/20250412/khram-2010907161.html

https://ria.ru/20250411/gorlovka-2010663217.html

россия

курахово

донецкая народная республика

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Гагин: российские военнослужащие спасли иконы и церковную атрибутику от военных действий Российские военнослужащие спасли иконы и различную церковную атрибутику из курских сел от военных действий, спрятав их в одну из камер селидовской исправительной колонии, рассказал РИА Новости эксперт Гагин. Сегодня Вербное воскресенье и очень хорошо, что эта находка состоялась именно сегодня 2025-04-13T21:04 true PT1M45S

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россия, курахово, ян гагин, вооруженные силы украины, русская православная церковь, вооруженные силы рф, донецкая народная республика