https://ria.ru/20250413/hudozhnik-2011016340.html

Художник рассказал, как решил закрыть граффити "Техник" на стене Цоя

Художник рассказал, как решил закрыть граффити "Техник" на стене Цоя - РИА Новости, 13.04.2025

Художник рассказал, как решил закрыть граффити "Техник" на стене Цоя

Граффити "Техник", посвященное умершему рэперу Паше Технику, нужно было убрать со стены Виктора Цоя в центре Москвы корректно и интеллигентно, без оскорблений,... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T16:42:00+03:00

2025-04-13T16:42:00+03:00

2025-04-13T16:45:00+03:00

культура

москва

виктор цой

роман яковлев

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Граффити "Техник", посвященное умершему рэперу Паше Технику, нужно было убрать со стены Виктора Цоя в центре Москвы корректно и интеллигентно, без оскорблений, заявил РИА Новости автор плакатов, закрывших граффити, художник Роман Яковлев. Надпись "Техник" появилась на Арбате поверх других граффити в честь Цоя. Через некоторое время на граффити наклеили листовки с изображением рок-исполнителя, а также попытались закрасить надпись. "Мне пришла информация. Я отреагировал сразу. Я бы не сказал, что у меня был логический план. Я понимал, что это нужно убрать, сделать это максимально корректно и интеллигентно, без оскорблений", - рассказал художник. По его словам, появление граффити не стоит воспринимать как оскорбление памяти Цоя, а сделавшие это дети не думали, что они могли кого-то оскорбить или обидеть. "Я считаю, это недопонимание детей. Они невоспитанны, они не совсем должным образом понимают, что вообще делают", - сказал Яковлев. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации. В пятницу в столичном храме Петра и Павла в Лефортово прошла церемония прощания с артистом, ее посетили сотни человек.

https://ria.ru/20250413/pasha-2010967537.html

https://ria.ru/20250409/dolg-2010147668.html

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Варвара Скокшина

москва, виктор цой, роман яковлев