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Художник рассказал, как решил закрыть граффити "Техник" на стене Цоя - РИА Новости, 13.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:42 13.04.2025 (обновлено: 16:45 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/hudozhnik-2011016340.html
Художник рассказал, как решил закрыть граффити "Техник" на стене Цоя
Художник рассказал, как решил закрыть граффити "Техник" на стене Цоя - РИА Новости, 13.04.2025
Художник рассказал, как решил закрыть граффити "Техник" на стене Цоя
Граффити "Техник", посвященное умершему рэперу Паше Технику, нужно было убрать со стены Виктора Цоя в центре Москвы корректно и интеллигентно, без оскорблений,... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T16:42:00+03:00
2025-04-13T16:45:00+03:00
культура
москва
виктор цой
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Граффити "Техник", посвященное умершему рэперу Паше Технику, нужно было убрать со стены Виктора Цоя в центре Москвы корректно и интеллигентно, без оскорблений, заявил РИА Новости автор плакатов, закрывших граффити, художник Роман Яковлев. Надпись "Техник" появилась на Арбате поверх других граффити в честь Цоя. Через некоторое время на граффити наклеили листовки с изображением рок-исполнителя, а также попытались закрасить надпись. "Мне пришла информация. Я отреагировал сразу. Я бы не сказал, что у меня был логический план. Я понимал, что это нужно убрать, сделать это максимально корректно и интеллигентно, без оскорблений", - рассказал художник. По его словам, появление граффити не стоит воспринимать как оскорбление памяти Цоя, а сделавшие это дети не думали, что они могли кого-то оскорбить или обидеть. "Я считаю, это недопонимание детей. Они невоспитанны, они не совсем должным образом понимают, что вообще делают", - сказал Яковлев. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации. В пятницу в столичном храме Петра и Павла в Лефортово прошла церемония прощания с артистом, ее посетили сотни человек.
https://ria.ru/20250413/pasha-2010967537.html
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москва, виктор цой, роман яковлев
Культура, Москва, Виктор Цой, Роман Яковлев
Художник рассказал, как решил закрыть граффити "Техник" на стене Цоя

Художник Яковлев: граффити "Техник" со стены Цоя нужно было убрать корректно

© РИА НовостиГраффити, посвященное умершему рэперу Паше Технику в центре Москвы
Граффити, посвященное умершему рэперу Паше Технику в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости
Граффити, посвященное умершему рэперу Паше Технику в центре Москвы
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Граффити "Техник", посвященное умершему рэперу Паше Технику, нужно было убрать со стены Виктора Цоя в центре Москвы корректно и интеллигентно, без оскорблений, заявил РИА Новости автор плакатов, закрывших граффити, художник Роман Яковлев.
Надпись "Техник" появилась на Арбате поверх других граффити в честь Цоя. Через некоторое время на граффити наклеили листовки с изображением рок-исполнителя, а также попытались закрасить надпись.
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"Мне пришла информация. Я отреагировал сразу. Я бы не сказал, что у меня был логический план. Я понимал, что это нужно убрать, сделать это максимально корректно и интеллигентно, без оскорблений", - рассказал художник.
По его словам, появление граффити не стоит воспринимать как оскорбление памяти Цоя, а сделавшие это дети не думали, что они могли кого-то оскорбить или обидеть.
"Я считаю, это недопонимание детей. Они невоспитанны, они не совсем должным образом понимают, что вообще делают", - сказал Яковлев.
Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации.
В пятницу в столичном храме Петра и Павла в Лефортово прошла церемония прощания с артистом, ее посетили сотни человек.
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