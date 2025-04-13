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Под Уфой пес ждет погибшего хозяина на пепелище дома - РИА Новости, 13.04.2025
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13:41 13.04.2025 (обновлено: 18:31 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/hatiko-2010993028.html
Под Уфой пес ждет погибшего хозяина на пепелище дома
Под Уфой пес ждет погибшего хозяина на пепелище дома - РИА Новости, 13.04.2025
Под Уфой пес ждет погибшего хозяина на пепелище дома
Верный пес, которого прозвали "башкирский Хатико", на пепелище дома под Уфой ждет хозяина, погибшего в огне почти месяц назад, сообщила пресс-служба главного... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T13:41:00+03:00
2025-04-13T18:31:00+03:00
происшествия
уфа
уфимский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 13 апр — РИА Новости. Верный пес, которого прозвали "башкирский Хатико", на пепелище дома под Уфой ждет хозяина, погибшего в огне почти месяц назад, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону. &quot;Башкирский Хатико&quot; — верный пес ждет хозяина, погибшего в огне. 24 марта в СНТ &quot;Надежда&quot; Уфимского района в одноэтажном садовом доме вспыхнул пожар. Огнеборцы сделали все возможное, но спасти дом не удалось, под завалами обнаружен погибший — 62-летний мужчина&quot;, — говорится в сообщении.В пресс-службе рассказали, что с момента трагедии пес не уходит с пепелища и преданно ждет хозяина. "Сотрудники МЧС России пытались забрать пса, но он никого к себе не подпускает. Неравнодушные местные жители приносят еды и воды одинокому псу. Эта история — не только повод для грусти, но и серьезный сигнал для всех нас", — добавили в ведомстве.Кроме того, там также призвали не пренебрегать правилами пожарной безопасности.
https://ria.ru/20250405/kot-2009545533.html
уфа
уфимский район
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"Башкирский Хатико" ждет хозяина, погибшего в огне почти месяц назад
Верный пёс, которого прозвали "башкирский Хатико", на пепелище дома под Уфой ждёт хозяина, погибшего в огне почти месяц назад, сообщили в МЧС региона.
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происшествия, уфа, уфимский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Уфимский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Уфой пес ждет погибшего хозяина на пепелище дома

Башкирский Хатико почти месяц ждет хозяина на пепелище дома под Уфой

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УФА, 13 апр — РИА Новости. Верный пес, которого прозвали "башкирский Хатико", на пепелище дома под Уфой ждет хозяина, погибшего в огне почти месяц назад, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.
«

"Башкирский Хатико" — верный пес ждет хозяина, погибшего в огне. 24 марта в СНТ "Надежда" Уфимского района в одноэтажном садовом доме вспыхнул пожар. Огнеборцы сделали все возможное, но спасти дом не удалось, под завалами обнаружен погибший — 62-летний мужчина", — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что с момента трагедии пес не уходит с пепелища и преданно ждет хозяина.
"Сотрудники МЧС России пытались забрать пса, но он никого к себе не подпускает. Неравнодушные местные жители приносят еды и воды одинокому псу. Эта история — не только повод для грусти, но и серьезный сигнал для всех нас", — добавили в ведомстве.
Кроме того, там также призвали не пренебрегать правилами пожарной безопасности.
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ПроисшествияУфаУфимский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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