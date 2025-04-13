https://ria.ru/20250413/graffiti-2011018172.html
Граффити на стене Цоя, посвященное Паше Технику, закрасили
Граффити на стене Цоя, посвященное Паше Технику, закрасили - РИА Новости, 13.04.2025
Граффити на стене Цоя, посвященное Паше Технику, закрасили
Граффити "Техник", посвященное умершему рэперу Паше Технику, на стене Виктора Цоя в центре Москвы полностью закрашено, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T16:57:00+03:00
2025-04-13T16:57:00+03:00
2025-04-13T17:04:00+03:00
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Граффити "Техник", посвященное умершему рэперу Паше Технику, на стене Виктора Цоя в центре Москвы полностью закрашено, убедился корреспондент РИА Новости. Надпись "Техник" появилась на Арбате поверх граффити в честь Цоя. Через некоторое время на это граффити наклеили плакаты с изображением рок-исполнителя. Их автор Роман Яковлев рассказал РИА Новости, что сразу отреагировал на произошедшее, при этом постарался сделать это корректно и без оскорблений. Позже к нему присоединились другие художники, которые полностью закрасили граффити "Техник": они нанесли поверх надписи новые рисунки и восстановили один из портретов Цоя. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации. В пятницу в столичном храме Петра и Павла в Лефортово прошла церемония прощания с артистом, её посетили сотни человек.
https://ria.ru/20250413/pasha-2010967537.html
https://ria.ru/20250411/tekhnik-2009460038.html
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Поклонники Цоя приводят в порядок стену своего кумира
Граффити "Техник", посвященное умершему рэперу Паше Технику, нужно было убрать со стены Виктора Цоя в центре Москвы корректно и интеллигентно, без оскорблений, заявил РИА Новости автор плакатов, закрывших граффити, художник Роман Яковлев.
Сейчас у стены кипит активная работа поклонников Цоя, "возвращающих" ее пространство своему кумиру.
2025-04-13T16:57
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виктор цой, таиланд, россия, москва
Виктор Цой, Таиланд, Россия, Москва
Граффити на стене Цоя, посвященное Паше Технику, закрасили
Граффити на стене Цоя в Москве, посвященное Паше Технику, полностью закрасили