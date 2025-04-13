https://ria.ru/20250413/gosduma-2010954872.html

В Госдуме рассказали, кто может получить лекарства бесплатно

В Госдуме рассказали, кто может получить лекарства бесплатно - РИА Новости, 13.04.2025

В Госдуме рассказали, кто может получить лекарства бесплатно

Ветераны СВО, герои РФ, инвалиды, дети из многодетных семей входят в перечень лиц, которые могут получить лекарства бесплатно или приобрести их с 50%-ной... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T02:21:00+03:00

2025-04-13T02:21:00+03:00

2025-04-13T02:21:00+03:00

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Ветераны СВО, герои РФ, инвалиды, дети из многодетных семей входят в перечень лиц, которые могут получить лекарства бесплатно или приобрести их с 50%-ной скидкой, сообщила РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина ("Единая Россия"). Депутат ГД рассказала, что льгота распространяется на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Этот список регулярно пополняется, сейчас в него входит более 800 наименований. По ее словам, половина лекарств из перечня ЖНВЛП производится в России, а к 2030 году доля отечественных лекарств должна вырасти до 90% — в этом поможет нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья". "Многие категории граждан в нашей стране имеют право получать необходимые им лекарства бесплатно либо с 50%-ной скидкой. Перечень льготных категорий обширный, в их числе: инвалиды I и II групп и дети-инвалиды, дети до 3-х лет и дети из многодетных семей до 6 лет, ветераны боевых действий, в том числе СВО, родители и жены погибших военнослужащих, участники ВОВ, инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, пострадавшие от радиации из-за аварий и ядерных испытаний, малочисленные народы Севера, проживающие в сельской местности, Герои СССР и России, герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы", - сказала Стенякина. Она добавила, что бесплатные лекарства положены не только льготным категориям граждан, но и всем пациентам, у которых диагностированы определённые заболевания: онкология, диабет, бронхиальная астма, рассеянный склероз, состояние после инфаркта (6 месяцев), ревматизм и ревматоидный артрит, ДЦП, ВИЧ, СПИД, туберкулёз. "Полный перечень заболеваний содержится в приложении к постановлению правительства РФ от 30 июля 1994 г. N890. Бесплатно могут выдаваться медикаменты для лечения указанной болезни или любые необходимые препараты", - заключила Стенякина.

https://ria.ru/20250404/gosduma-2009235033.html

https://ria.ru/20250402/pensiya-2008791733.html

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общество, россия, ссср, госдума рф, единая россия