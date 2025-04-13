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ВСУ атаковали Белгородскую область 80 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 13.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:39 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/gladkov-2010984663.html
ВСУ атаковали Белгородскую область 80 беспилотниками за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область 80 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 13.04.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область 80 беспилотниками за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области около 80 беспилотниками, два человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T12:39:00+03:00
2025-04-13T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
грайворон
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области около 80 беспилотниками, два человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 37 населенных пунктов в семи районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 30 боеприпасов и зафиксированы атаки 78 беспилотников, из них 19 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 19 частных домовладениях, здании сельхозпредприятия, одной единице спецтехники, складах двух предприятий, двух производственных цехах и 22 транспортных средствах. "В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино, Мокрая Орловка, Мощёное, Пороз, Сподарюшино, а также хутору Масычево выпущено 14 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и нанесены удары 21 беспилотником… В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга, Степное, сёлам Графовка, Илек-Пеньковка и Староселье выпущено 2 боеприпаса и нанесены удары 14 беспилотниками", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе семь населенных пунктов атакованы 9 беспилотниками. В селе Николаевка от удара дрона по автомобилю ранен мирный житель. В Валуйском округе четыре села атакованы 7 беспилотниками. В Волоконовском районе четыре населенных пункта подверглись обстрелу с применением 6 боеприпасов и атакам 5 беспилотников. Над Яковлевским муниципальным округом сбит беспилотник. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Белянка, Муром, Нижнее Берёзово-Второе, Ржевка и хутору Балки выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 21 беспилотника… Произошла атака FPV-дрона, в результате которой пострадала женщина. После оказания медицинской помощи отпущена на амбулаторное лечение", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250413/bespilotniki-2010960432.html
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происшествия, белгородская область, украина, грайворон, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Грайворон, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали Белгородскую область 80 беспилотниками за сутки

Гладков: ВСУ нанесли более 80 ударов БПЛА в Белгородской области

© Фото : Игорь Бабушкин/TelegramСбитый БПЛА ВСУ
Сбитый БПЛА ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Фото : Игорь Бабушкин/Telegram
Сбитый БПЛА ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области около 80 беспилотниками, два человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 37 населенных пунктов в семи районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 30 боеприпасов и зафиксированы атаки 78 беспилотников, из них 19 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 19 частных домовладениях, здании сельхозпредприятия, одной единице спецтехники, складах двух предприятий, двух производственных цехах и 22 транспортных средствах.
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"В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино, Мокрая Орловка, Мощёное, Пороз, Сподарюшино, а также хутору Масычево выпущено 14 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и нанесены удары 21 беспилотником… В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга, Степное, сёлам Графовка, Илек-Пеньковка и Староселье выпущено 2 боеприпаса и нанесены удары 14 беспилотниками", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе семь населенных пунктов атакованы 9 беспилотниками. В селе Николаевка от удара дрона по автомобилю ранен мирный житель. В Валуйском округе четыре села атакованы 7 беспилотниками. В Волоконовском районе четыре населенных пункта подверглись обстрелу с применением 6 боеприпасов и атакам 5 беспилотников. Над Яковлевским муниципальным округом сбит беспилотник.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Белянка, Муром, Нижнее Берёзово-Второе, Ржевка и хутору Балки выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 21 беспилотника… Произошла атака FPV-дрона, в результате которой пострадала женщина. После оказания медицинской помощи отпущена на амбулаторное лечение", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаГрайворонВячеслав Гладков
 
 
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