ВСУ атаковали Белгородскую область 80 беспилотниками за сутки
Гладков: ВСУ нанесли более 80 ударов БПЛА в Белгородской области
Сбитый БПЛА ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области около 80 беспилотниками, два человека пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 37 населенных пунктов в семи районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 30 боеприпасов и зафиксированы атаки 78 беспилотников, из них 19 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 19 частных домовладениях, здании сельхозпредприятия, одной единице спецтехники, складах двух предприятий, двух производственных цехах и 22 транспортных средствах.
"В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино, Мокрая Орловка, Мощёное, Пороз, Сподарюшино, а также хутору Масычево выпущено 14 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и нанесены удары 21 беспилотником… В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга, Степное, сёлам Графовка, Илек-Пеньковка и Староселье выпущено 2 боеприпаса и нанесены удары 14 беспилотниками", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе семь населенных пунктов атакованы 9 беспилотниками. В селе Николаевка от удара дрона по автомобилю ранен мирный житель. В Валуйском округе четыре села атакованы 7 беспилотниками. В Волоконовском районе четыре населенных пункта подверглись обстрелу с применением 6 боеприпасов и атакам 5 беспилотников. Над Яковлевским муниципальным округом сбит беспилотник.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Белянка, Муром, Нижнее Берёзово-Второе, Ржевка и хутору Балки выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 21 беспилотника… Произошла атака FPV-дрона, в результате которой пострадала женщина. После оказания медицинской помощи отпущена на амбулаторное лечение", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.