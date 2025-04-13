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В Германии раскрыли дату, когда немецкая армия должна быть готова к войне - РИА Новости, 13.04.2025
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05:20 13.04.2025 (обновлено: 07:12 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/germaniya-2010959973.html
В Германии раскрыли дату, когда немецкая армия должна быть готова к войне
В Германии раскрыли дату, когда немецкая армия должна быть готова к войне - РИА Новости, 13.04.2025
В Германии раскрыли дату, когда немецкая армия должна быть готова к войне
Вооруженные силы Германии должны быть полностью готовыми к участию в потенциальном конфликте к 2029 году, считает генеральный инспектор бундесвера Карстен... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T05:20:00+03:00
2025-04-13T07:12:00+03:00
германия
россия
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борис писториус
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нато
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Германии должны быть полностью готовыми к участию в потенциальном конфликте к 2029 году, считает генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер."Две тысячи двадцать девятый (год — Прим. ред.) — наша цель, к этому времени мы должны быть в состоянии полной боеготовности", — заявил Бройер в интервью немецкой газете Welt. Комментируя причины выбора данного срока, военный сослался на угрозу якобы возможного нападения России на какую-либо из стран НАТО в 2029 году. По словам Бройера, Германия готова обучить дополнительно около 100 тысяч солдат в качестве резервистов к концу 2020-х годов. Необходимую общую численность немецких войск генинспектор оценил в 460 тысяч человек, из которых действующие войска должны быть представлены 200 тысячами человек. Ранее лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который, скорее всего, станет новым канцлером ФРГ, заявил, что новое правительство Германии будет развивать воинский призыв по шведской модели, служба в армии будет оставаться добровольной. Всеобщая воинская обязанность в ФРГ была отменена с 1 июля 2011 года. С этого момента призыв в ряды вооруженных сил в мирное время не осуществляется. В начале марта депутат бундестага от партии Христианско-социальный союз (ХСС) Флориан Хан призвал вернуть воинскую повинность до конца 2025 года в связи с обострением внешнеполитической ситуации. Министр обороны страны Борис Писториус заявил о нехватке казарм для возвращения всеобщей воинской повинности в кратчайшие сроки и необходимости сначала собрать данные о призывниках. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Ранее президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250413/germaniya-2010956689.html
https://ria.ru/20250412/merts-2010933901.html
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германия, россия, москва, фридрих мерц, борис писториус, владимир путин, нато, хдс/хсс, welt
Германия, Россия, Москва, Фридрих Мерц, Борис Писториус, Владимир Путин, НАТО, ХДС/ХСС, Welt
В Германии раскрыли дату, когда немецкая армия должна быть готова к войне

Генинспектор Бройер: армия ФРГ должна быть в полной боеготовности к 2029 году

© AP Photo / Henry NichollsНемецкие солдаты Бундесвера
Немецкие солдаты Бундесвера - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Henry Nicholls
Немецкие солдаты Бундесвера. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Германии должны быть полностью готовыми к участию в потенциальном конфликте к 2029 году, считает генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.
"Две тысячи двадцать девятый (год — Прим. ред.) — наша цель, к этому времени мы должны быть в состоянии полной боеготовности", — заявил Бройер в интервью немецкой газете Welt.
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Комментируя причины выбора данного срока, военный сослался на угрозу якобы возможного нападения России на какую-либо из стран НАТО в 2029 году.
По словам Бройера, Германия готова обучить дополнительно около 100 тысяч солдат в качестве резервистов к концу 2020-х годов. Необходимую общую численность немецких войск генинспектор оценил в 460 тысяч человек, из которых действующие войска должны быть представлены 200 тысячами человек.
Ранее лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который, скорее всего, станет новым канцлером ФРГ, заявил, что новое правительство Германии будет развивать воинский призыв по шведской модели, служба в армии будет оставаться добровольной.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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Всеобщая воинская обязанность в ФРГ была отменена с 1 июля 2011 года. С этого момента призыв в ряды вооруженных сил в мирное время не осуществляется. В начале марта депутат бундестага от партии Христианско-социальный союз (ХСС) Флориан Хан призвал вернуть воинскую повинность до конца 2025 года в связи с обострением внешнеполитической ситуации. Министр обороны страны Борис Писториус заявил о нехватке казарм для возвращения всеобщей воинской повинности в кратчайшие сроки и необходимости сначала собрать данные о призывниках.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Ранее президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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