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"Мало надежды": Мерц сделал признание о России - РИА Новости, 13.04.2025
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03:26 13.04.2025 (обновлено: 03:29 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/germaniya-2010956689.html
"Мало надежды": Мерц сделал признание о России
"Мало надежды": Мерц сделал признание о России - РИА Новости, 13.04.2025
"Мало надежды": Мерц сделал признание о России
Германия не собирается недооценивать выносливость России в надежде на то, что война в какой-то момент прекратится сама собой, заявил вероятный будущий канцлер... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T03:26:00+03:00
2025-04-13T03:29:00+03:00
в мире
россия
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украина
фридрих мерц
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Германия не собирается недооценивать выносливость России в надежде на то, что война в какой-то момент прекратится сама собой, заявил вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью немецкому изданию Handelsblatt.В этом отношении мало надежды на то, что "война в какой-то момент разрешится сама собой, поскольку страна (Россия — Прим. ред.) окажется обескровлена ​​или возникнет политическая реакция против режима", сказал он.Мерц также призвал перестать недооценивать русский народ, который "был невероятно терпеливым на протяжении всей своей истории".Ранее политик заявил в интервью газете Handelsblatt, что пока не задумывается над возможностью переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также не может "категорически исключить" участие Германии в так называемых миротворческих силах на Украине. При этом он выступил против принятия Украины в НАТО до завершения конфликта.
https://ria.ru/20250412/merts-2010933901.html
https://ria.ru/20250410/konflikt-2010498822.html
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в мире, россия, германия, украина, фридрих мерц, владимир путин, нато
В мире, Россия, Германия, Украина, Фридрих Мерц, Владимир Путин, НАТО
"Мало надежды": Мерц сделал признание о России

Фридрих Мерц предостерег от недооценки выносливости России

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридих Мерц
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Германия не собирается недооценивать выносливость России в надежде на то, что война в какой-то момент прекратится сама собой, заявил вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью немецкому изданию Handelsblatt.
В этом отношении мало надежды на то, что "война в какой-то момент разрешится сама собой, поскольку страна (Россия — Прим. ред.) окажется обескровлена ​​или возникнет политическая реакция против режима", сказал он.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Мерц прокомментировал возможность переговоров с Путиным
Вчера, 21:02
Мерц также призвал перестать недооценивать русский народ, который "был невероятно терпеливым на протяжении всей своей истории".
Ранее политик заявил в интервью газете Handelsblatt, что пока не задумывается над возможностью переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также не может "категорически исключить" участие Германии в так называемых миротворческих силах на Украине. При этом он выступил против принятия Украины в НАТО до завершения конфликта.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
"Военная тревога!" Слова Мерца о России вызвали панику на Западе
10 апреля, 15:00
 
В миреРоссияГерманияУкраинаФридрих МерцВладимир ПутинНАТО
 
 
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