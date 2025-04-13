https://ria.ru/20250413/germaniya-2010956689.html

"Мало надежды": Мерц сделал признание о России

"Мало надежды": Мерц сделал признание о России - РИА Новости, 13.04.2025

"Мало надежды": Мерц сделал признание о России

Германия не собирается недооценивать выносливость России в надежде на то, что война в какой-то момент прекратится сама собой, заявил вероятный будущий канцлер... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T03:26:00+03:00

2025-04-13T03:26:00+03:00

2025-04-13T03:29:00+03:00

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Германия не собирается недооценивать выносливость России в надежде на то, что война в какой-то момент прекратится сама собой, заявил вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью немецкому изданию Handelsblatt.В этом отношении мало надежды на то, что "война в какой-то момент разрешится сама собой, поскольку страна (Россия — Прим. ред.) окажется обескровлена ​​или возникнет политическая реакция против режима", сказал он.Мерц также призвал перестать недооценивать русский народ, который "был невероятно терпеливым на протяжении всей своей истории".Ранее политик заявил в интервью газете Handelsblatt, что пока не задумывается над возможностью переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также не может "категорически исключить" участие Германии в так называемых миротворческих силах на Украине. При этом он выступил против принятия Украины в НАТО до завершения конфликта.

https://ria.ru/20250412/merts-2010933901.html

https://ria.ru/20250410/konflikt-2010498822.html

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в мире, россия, германия, украина, фридрих мерц, владимир путин, нато