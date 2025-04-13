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НАСА высказалось о Гагарине по случаю дня космонавтики
НАСА высказалось о Гагарине по случаю дня космонавтики - РИА Новости, 13.04.2025
НАСА высказалось о Гагарине по случаю дня космонавтики
Американское космическое агентство НАСА отдало дань уважения первому космонавту планеты Юрию Гагарину в посте, посвященном Международному дню полета человека в... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T01:58:00+03:00
2025-04-13T01:58:00+03:00
2025-04-13T02:07:00+03:00
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА отдало дань уважения первому космонавту планеты Юрию Гагарину в посте, посвященном Международному дню полета человека в космос. "В этот Международный день полета человека в космос мы отмечаем первый полет человечества в космос, который совершил Юрий Гагарин в 1961 году, а также первый запуск шаттла (американского многоразового транспортного космического корабля - ред.) в 1981 году", - говорится в сообщении НАСА в соцсети Х. Международный день полета человека в космос отмечается 12 апреля, в России в этот день отмечается День космонавтики. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории орбитальный полет.
https://ria.ru/20250412/dzhakarta-2010845998.html
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россия, юрий гагарин (космонавт), наса, день космонавтики, космос - риа наука
Россия, Юрий Гагарин (космонавт), НАСА, День космонавтики, Космос - РИА Наука
НАСА высказалось о Гагарине по случаю дня космонавтики
НАСА отдало дань уважения Гагарину по случаю дня космонавтики в соцсетях