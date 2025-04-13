https://ria.ru/20250413/fsb-2010961548.html

ФСБ сорвала попытку подростка устроить взрыв в здании школы

ФСБ сорвала попытку подростка устроить взрыв в здании школы - РИА Новости, 13.04.2025

ФСБ сорвала попытку подростка устроить взрыв в здании школы

ФСБ в Донецке предотвратила террористический акт учащимся школы №14, который пытался устроить взрыв в здании школы, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T06:05:00+03:00

2025-04-13T06:05:00+03:00

2025-04-13T06:05:00+03:00

россия

донецкая народная республика

донецк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. ФСБ в Донецке предотвратила террористический акт учащимся школы №14, который пытался устроить взрыв в здании школы, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Управлением ФСБ России по ДНР отработана упреждающая информация о подготовке террористического акта учащимся "Школы №14 г.о. Донецк". Установлено, что школьник являлся сторонником движения "Колумбайн"* (признано террористическим и запрещено в России - ред.) и собирался изготовить и взорвать два самодельных взрывных устройства в здании школы", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что подросток имел в своих мобильных устройствах контент насильственного, экстремистского и террористического содержания, а также инструкции по изготовлению СВУ. Родители ученика привлечены МВД по ДНР к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП России "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Специалисты проводят комплекс дополнительных оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление причин и условий, способствующих вовлечению подростков в террористическую деятельность. Усилены меры безопасности и антитеррористической защищенности.* Движение признано террористическим и запрещено в России

https://ria.ru/20250404/fsb-2009273457.html

https://ria.ru/20250401/arest-2008549267.html

россия

донецкая народная республика

донецк

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россия, донецкая народная республика, донецк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)