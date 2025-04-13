Богатым французам сообщили неприятные новости
Минфин Франции сообщил о планах повысить налоги для богатых на постоянной основе
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Налоги для наиболее обеспеченной части французов, которые в 2025 году было решено временно повысить ради сокращения бюджетного дефицита, могут быть повышены на постоянной основе, заявил глава минфина Франции Эрик Ломбар в эфире телеканала BFMTV.
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"Я желаю, чтобы этот вклад был постоянным. Это 2 миллиарда налогов на высокие доходы - мы хотим работать над этим, либо сохраняя эту ставку, либо увеличивая ее. Это вопрос финансовых ресурсов: 2 миллиарда долларов - это существенно, но также это вопрос справедливости, поскольку мы просим от всех больших усилий", - сказал он.
По его словам, это станет хорошим "сигналом солидарности" и коснется нескольких десятков тысяч граждан.
Согласно бюджету на 2025 год, наиболее обеспеченные граждане с доходом свыше 250 тысяч евро в год на одного человека и в 500 тысяч евро для пары без детей должны будут уплатить налог минимум в размере 20%.
Дифференцированный налог был предусмотрен как временная мера.
При этом повышенный налог для крупных предприятий, который должен принести в бюджет 8 миллиардов евро, не будет возобновлен, сказал министр.
Бюджет Франции на 2025 год предполагает введение мер жесткой экономии ради сокращения бюджетного дефицита, который составит порядка 6% в 2024 году, а также сокращения госдолга, который превысил 3,3 триллиона евро и достиг 113,7% ВВП. Ради этого планируется сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году. При этом еще 20 миллиардов необходимо получить в рамках повышения налогов для крупных компаний и богатого населения.