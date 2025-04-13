https://ria.ru/20250413/frantsija-2011056785.html

Богатым французам сообщили неприятные новости

Богатым французам сообщили неприятные новости - РИА Новости, 14.04.2025

Богатым французам сообщили неприятные новости

Налоги для наиболее обеспеченной части французов, которые в 2025 году было решено временно повысить ради сокращения бюджетного дефицита, могут быть повышены на... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-13T23:36:00+03:00

2025-04-13T23:36:00+03:00

2025-04-14T01:28:00+03:00

франция

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg

ПАРИЖ, 13 апр - РИА Новости. Налоги для наиболее обеспеченной части французов, которые в 2025 году было решено временно повысить ради сокращения бюджетного дефицита, могут быть повышены на постоянной основе, заявил глава минфина Франции Эрик Ломбар в эфире телеканала BFMTV."Я желаю, чтобы этот вклад был постоянным. Это 2 миллиарда налогов на высокие доходы - мы хотим работать над этим, либо сохраняя эту ставку, либо увеличивая ее. Это вопрос финансовых ресурсов: 2 миллиарда долларов - это существенно, но также это вопрос справедливости, поскольку мы просим от всех больших усилий", - сказал он.По его словам, это станет хорошим "сигналом солидарности" и коснется нескольких десятков тысяч граждан. Согласно бюджету на 2025 год, наиболее обеспеченные граждане с доходом свыше 250 тысяч евро в год на одного человека и в 500 тысяч евро для пары без детей должны будут уплатить налог минимум в размере 20%. Дифференцированный налог был предусмотрен как временная мера. При этом повышенный налог для крупных предприятий, который должен принести в бюджет 8 миллиардов евро, не будет возобновлен, сказал министр. Бюджет Франции на 2025 год предполагает введение мер жесткой экономии ради сокращения бюджетного дефицита, который составит порядка 6% в 2024 году, а также сокращения госдолга, который превысил 3,3 триллиона евро и достиг 113,7% ВВП. Ради этого планируется сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году. При этом еще 20 миллиардов необходимо получить в рамках повышения налогов для крупных компаний и богатого населения.

https://ria.ru/20250308/frantsiya-2003834310.html

https://ria.ru/20250305/frantsiya-2003308666.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, в мире