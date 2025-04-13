https://ria.ru/20250413/fitso-2011035531.html
Фицо рассказал о хлопотах из-за ранения при покушении на него
Фицо рассказал о хлопотах из-за ранения при покушении на него - РИА Новости, 13.04.2025
Фицо рассказал о хлопотах из-за ранения при покушении на него
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что в последние дни ранение, которое он получил при покушении на него в мае 2024 года, доставляло ему "хлопоты", РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T19:06:00+03:00
2025-04-13T19:06:00+03:00
2025-04-13T19:06:00+03:00
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покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 13 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что в последние дни ранение, которое он получил при покушении на него в мае 2024 года, доставляло ему "хлопоты", из-за чего ему пришлось отменить часть мероприятий, запланированных в рабочей программе. Бывший президент Чехии Милош Земан ранее рассказал, что премьер-министр Словакии Фицо 11 апреля не смог принять участие в их совместном интервью из-за плохого самочувствия, которое возникло из-за полученных ранений в результате покушения в мае 2024 года. "Последние три дня ранение, полученное при покушении, доставляло хлопоты, мне пришлось часть своей программы, прежде всего, в пятницу отменить, приношу извинения каждому, кого это коснулось", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в социальной сети Facebook* в воскресенье. Премьер выразил надежду, что он сможет понедельник совершить рабочую поездку в города Прешов и Кошице, где его ждут рабочие мероприятия. Ранее Фицо рассказал, что у него еще запланированы операции из-за ранений, которые он получил в результате покушения на него. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте, им оказался на тот момент 71-летний Юрай Цинтула. Фицо в конце мая 2024 года был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. В ходе следствия дело было переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт. Цинтула находится под стражей в ожидании суда, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения.* Запрещена в РФ как экстремистская
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в мире, словакия, украина, чехия, роберт фицо, милош земан, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Украина, Чехия, Роберт Фицо, Милош Земан, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Фицо рассказал о хлопотах из-за ранения при покушении на него
Фицо: полученное при покушении ранение в последние дни доставляло хлопоты
БРАТИСЛАВА, 13 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что в последние дни ранение, которое он получил при покушении на него в мае 2024 года, доставляло ему "хлопоты", из-за чего ему пришлось отменить часть мероприятий, запланированных в рабочей программе.
Бывший президент Чехии Милош Земан
ранее рассказал, что премьер-министр Словакии Фицо
11 апреля не смог принять участие в их совместном интервью из-за плохого самочувствия, которое возникло из-за полученных ранений в результате покушения в мае 2024 года.
"Последние три дня ранение, полученное при покушении, доставляло хлопоты, мне пришлось часть своей программы, прежде всего, в пятницу отменить, приношу извинения каждому, кого это коснулось", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в социальной сети Facebook* в воскресенье.
Премьер выразил надежду, что он сможет понедельник совершить рабочую поездку в города Прешов и Кошице
, где его ждут рабочие мероприятия.
Ранее Фицо рассказал, что у него еще запланированы операции из-за ранений, которые он получил в результате покушения на него.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине
и ее членства в НАТО
, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте, им оказался на тот момент 71-летний Юрай Цинтула. Фицо в конце мая 2024 года был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле 2024 года.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. В ходе следствия дело было переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт.
Цинтула находится под стражей в ожидании суда, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения.
* Запрещена в РФ как экстремистская