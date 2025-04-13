https://ria.ru/20250413/festival-2011021481.html
В Москве проходит индийский фестиваль красок Холи Мела
В Москве проходит индийский фестиваль красок Холи Мела - РИА Новости, 13.04.2025
В Москве проходит индийский фестиваль красок Холи Мела
Семнадцатый индийский фестиваль красок Холи Мела проходит в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T17:09:00+03:00
2025-04-13T17:09:00+03:00
2025-04-13T17:30:00+03:00
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Семнадцатый индийский фестиваль красок Холи Мела проходит в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Фестиваль индийской культуры организован на территории культурно-национального центра "СИТА". Для посетителей заготовлена разнообразная программа: в здании центра они могут насладиться индийскими традиционными танцами, попробовать блюда национальной кухни или нанести на тело рисунок, выполненный хной. При этом особой популярностью москвичей пользуется сам фестиваль красок, проходящий под открытым небом, во дворе культурного центра. Собравшиеся танцуют под музыку, включаемую диджеем, и распыляют в воздухе разнообразные цветные порошки. Многие москвичи приходят с семьями и вторыми половинками. На всей территории культурного центра царит праздничная атмосфера. Мероприятие проходит без происшествий.
https://ria.ru/20250407/festival-2009902398.html
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Индийский фестиваль красок "Холи Мела" в Москве
Семнадцатый индийский фестиваль красок "Холи Мела" проходит в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Фестиваль организован на территории культурно-национального центра "СИТА", многие москвичи пришли на него с семьями и вторыми половинками.
2025-04-13T17:09
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городское хозяйство москвы, москва, россия
Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия
В Москве проходит индийский фестиваль красок Холи Мела
Семнадцатый индийский фестиваль красок Холи Мела проходит в Москве