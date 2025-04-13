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В Ереване пройдет традиционное шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 13.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:23 13.04.2025 (обновлено: 19:52 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/erevan-2011023134.html
В Ереване пройдет традиционное шествие "Бессмертного полка"
В Ереване пройдет традиционное шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 13.04.2025
В Ереване пройдет традиционное шествие "Бессмертного полка"
Традиционное шествие "Бессмертного полка" пройдет в Ереване 9 мая, сообщает пресс-служба посольства РФ в Армении. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T17:23:00+03:00
2025-04-13T19:52:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
армения
ереван
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
акция "бессмертный полк"
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ЕРЕВАН, 13 апр - РИА Новости. Традиционное шествие "Бессмертного полка" пройдет в Ереване 9 мая, сообщает пресс-служба посольства РФ в Армении. "Девятого мая по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне историко-культурная общественная организация "Бессмертный полк" организует традиционное памятное шествие от территории, прилегающей к церкви Сурб Хач (Святого Креста - ред.) в (ереванском - ред.) районе Арабкир, к мемориальному комплексу "Вечный огонь" в Парке Победы", - говорится в сообщении. Отмечается, что после шествия у памятника" Мать Армения" в Парке Победы состоится праздничный концерт. "Кроме того, историко-культурная общественная организация "Бессмертный полк" подготовила для семей с детьми развлекательную программу в Парке Победы", - отметили в пресс-службе. С июня 1941 года по май 1945 года в Советскую армию были призваны около 600 тысяч армян, при этом из Армении, население которой, по данным 1941 года, составляло менее 1,5 миллиона человек, на фронт ушли 300 тысяч человек. Свыше 200 тысяч армян погибло, около 175 тысяч из них ─ в боях. В годы Великой Отечественной войны войны 106 армян стали Героями Советского Союза, а легендарный летчик Нельсон Степанян и маршал Советского Союза Иван Баграмян были удостоены этого высшего звания дважды, 27 армян стали полными кавалерами ордена Славы. В Армении были укомплектованы и отправлены на фронт шесть национальных дивизий, одна из них - 89-я Армянская Таманская дивизия - единственной из национальных формирований участвовала в штурме Берлина.
https://ria.ru/20250412/ismailov-2010858200.html
https://ria.ru/20250411/pobeda-2010784247.html
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в мире, армения, ереван, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, акция "бессмертный полк"
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Армения, Ереван, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Акция "Бессмертный полк"
В Ереване пройдет традиционное шествие "Бессмертного полка"

В Ереване 9 мая пройдет традиционное шествие "Бессмертного полка"

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкШествие "Бессмертного полка" в Ереване
Шествие Бессмертного полка в Ереване - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Шествие "Бессмертного полка" в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 13 апр - РИА Новости. Традиционное шествие "Бессмертного полка" пройдет в Ереване 9 мая, сообщает пресс-служба посольства РФ в Армении.
"Девятого мая по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне историко-культурная общественная организация "Бессмертный полк" организует традиционное памятное шествие от территории, прилегающей к церкви Сурб Хач (Святого Креста - ред.) в (ереванском - ред.) районе Арабкир, к мемориальному комплексу "Вечный огонь" в Парке Победы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что после шествия у памятника" Мать Армения" в Парке Победы состоится праздничный концерт.
"Кроме того, историко-культурная общественная организация "Бессмертный полк" подготовила для семей с детьми развлекательную программу в Парке Победы", - отметили в пресс-службе.
С июня 1941 года по май 1945 года в Советскую армию были призваны около 600 тысяч армян, при этом из Армении, население которой, по данным 1941 года, составляло менее 1,5 миллиона человек, на фронт ушли 300 тысяч человек. Свыше 200 тысяч армян погибло, около 175 тысяч из них ─ в боях. В годы Великой Отечественной войны войны 106 армян стали Героями Советского Союза, а легендарный летчик Нельсон Степанян и маршал Советского Союза Иван Баграмян были удостоены этого высшего звания дважды, 27 армян стали полными кавалерами ордена Славы. В Армении были укомплектованы и отправлены на фронт шесть национальных дивизий, одна из них - 89-я Армянская Таманская дивизия - единственной из национальных формирований участвовала в штурме Берлина.
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