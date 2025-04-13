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В Эквадоре проходят выборы президента - РИА Новости, 13.04.2025
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15:32 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/ekvador-2011004337.html
В Эквадоре проходят выборы президента
В Эквадоре проходят выборы президента - РИА Новости, 13.04.2025
В Эквадоре проходят выборы президента
Избирательные участки для голосования на выборах президента открылись в Эквадоре. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T15:32:00+03:00
2025-04-13T15:32:00+03:00
в мире
эквадор
выборы
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КИТО, 13 апр - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента открылись в Эквадоре. Во втором, финальном, туре встретятся действующий глава государства Даниэль Нобоа и кандидат от левых сил Луиса Гонсалес. Для победы будет важен каждый голос, ведь в первом туре разница между соперниками составила всего 17 тысяч голосов в пользу Нобоа. Голосование на выборах в Эквадоре является обязательным. За неявку положен штраф в 47 долларов. Избирательные участки будут открыты до 17 вечера (01.00 мск). Ожидается, что результаты будут известны поздно вечером в воскресенье. Новый избранный президент вступит в должность 24 мая на четырехлетний срок.
https://ria.ru/20250412/zelenskij-2010937526.html
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в мире, эквадор, выборы
В мире, Эквадор, Выборы
В Эквадоре проходят выборы президента

В Эквадоре начался второй тур президентских выборов

© Getty Images / Europa Press News/Matias ChiofaloЖенщина голосует во втором туре на выборах президента Эквадора
Женщина голосует во втором туре на выборах президента Эквадора - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Getty Images / Europa Press News/Matias Chiofalo
Женщина голосует во втором туре на выборах президента Эквадора. Архивное фото
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КИТО, 13 апр - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента открылись в Эквадоре.
Во втором, финальном, туре встретятся действующий глава государства Даниэль Нобоа и кандидат от левых сил Луиса Гонсалес.
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Для победы будет важен каждый голос, ведь в первом туре разница между соперниками составила всего 17 тысяч голосов в пользу Нобоа.
Голосование на выборах в Эквадоре является обязательным. За неявку положен штраф в 47 долларов. Избирательные участки будут открыты до 17 вечера (01.00 мск). Ожидается, что результаты будут известны поздно вечером в воскресенье.
Новый избранный президент вступит в должность 24 мая на четырехлетний срок.
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