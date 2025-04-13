https://ria.ru/20250413/ekvador-2011004337.html

В Эквадоре проходят выборы президента

В Эквадоре проходят выборы президента - РИА Новости, 13.04.2025

В Эквадоре проходят выборы президента

Избирательные участки для голосования на выборах президента открылись в Эквадоре. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T15:32:00+03:00

2025-04-13T15:32:00+03:00

2025-04-13T15:32:00+03:00

в мире

эквадор

выборы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2011004158_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_175947b3842d3cbc50d749830d5e447a.jpg

КИТО, 13 апр - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента открылись в Эквадоре. Во втором, финальном, туре встретятся действующий глава государства Даниэль Нобоа и кандидат от левых сил Луиса Гонсалес. Для победы будет важен каждый голос, ведь в первом туре разница между соперниками составила всего 17 тысяч голосов в пользу Нобоа. Голосование на выборах в Эквадоре является обязательным. За неявку положен штраф в 47 долларов. Избирательные участки будут открыты до 17 вечера (01.00 мск). Ожидается, что результаты будут известны поздно вечером в воскресенье. Новый избранный президент вступит в должность 24 мая на четырехлетний срок.

https://ria.ru/20250412/zelenskij-2010937526.html

https://ria.ru/20250408/yuzhnaya-koreya-2009935744.html

эквадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эквадор, выборы