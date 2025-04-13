https://ria.ru/20250413/ekspo-2025-2010978513.html

В Осаке открылось ЭКСПО-2025

В Осаке открылось ЭКСПО-2025 - РИА Новости, 13.04.2025

В Осаке открылось ЭКСПО-2025

Четвертая часть девятой симфонии Бетховена с хором в более чем 10 тысяч человек, летающие автомобили, роботы-помощники и реальные костюмы из сериала “Сёгун”,... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T11:40:00+03:00

2025-04-13T11:40:00+03:00

2025-04-13T11:41:00+03:00

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ОСАКА, 13 апр - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Четвертая часть девятой симфонии Бетховена с хором в более чем 10 тысяч человек, летающие автомобили, роботы-помощники и реальные костюмы из сериала “Сёгун”, завоевавшего 18 премий “Эмми” и четыре награды “Золотой глобус” - в японской Осаке открылась Всемирная выставка ЭКСПО-2025, передает корреспондент РИА Новости. По предоставленным организаторами данным, за первые пять часов выставку посетили 21 123 человека, хотя целью было заявлено около 140 тысяч человек. Самым первым масштабным мероприятием стало исполнение четвертой части девятой симфонии Бетховена с хором, в котором приняли участие 10 263 человек в возрасте от 6 до 93 лет. Другим знаковым мероприятием первого дня стала презентация летающих автомобилей от компаний SkyDrive и LIFT Aircraft. Был запланирован и тестовый полёт, но из-за начавшегося ливня с сильным ветром организаторы приняли решение о его переносе на вечер. Как заявил РИА Новости основатель SkyDrive Томохиро Фукудзава, на первом этапе компания намерена разрабатывать маршруты, соединяющие северные, восточные и южные регионы Осаки. “Мы намерены сотрудничать с осакским метро. Мы будем предоставлять автомобиль, а они - сервис. Уже обсуждается о станции Син-Осака. Потом мы хотим разработать маршруты по условному треугольнику, охватывающему разные районы города, а затем расширить на весь город”, - подчеркнул он. Летающий автомобиль от SkyDrive представляет собой лёгкий мультикоптер с вертикальным взлётом и посадкой (eVTOL). В нем одновременно может находиться три человека, включая пилота. Недалеко от летающих автомобилей желающим предлагают опробовать робота-помощника в форме небольшого кресла UNI-ONE от подразделения Frontier Robotics компании Honda . При этом, управление роботом осуществляется не пультом, а телом человека. “Нас иногда спрашивают, для кого этот робот. Он для всех. Мы хотели сделать так, чтобы он был именно помощником, как бы продолжением вашего тела. Вы же, когда начинаете шаг, не задумываясь, немного подаетесь вперёд. Здесь такой же принцип”, - заявил РИА Новости ведущий инженер Макото Хасэгава. В день открытия ЭКСПО на выставку привезли реальные костюмы из сериала “Сёгун”, завоевавшего 18 премий “Эмми” и четыре награды “Золотой глобус”: Их экспозиция продлится всего неделю. ЭКСПО-2025 на искусственном острове Юмэсима в японской префектуре Осака продлится до 13 октября. В ней принимают участие 158 стран и регионов, а также семь международных организаций. Талисманом мероприятия стало причудливое создание синего цвета по имени Мяку-Мяку, на голове и в руках которого помещен логотип выставки из множества красных сфер. Основная тема - “проектирование будущее общество для нашей жизни”, а основной философией стало “единство в многообразии. Территория выставки состоит из восьми зон. Три из них, где находятся павильоны компаний и рестораны, а также тематические павильоны, в том числе посвященный знаменитому аниме "Гандам", расположены за пределами "большого кольца", представляющего собой многоуровневую прогулочную зону, которая уже была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое крытое деревянное строение. Еще пять зон, где расположены павильоны зарубежных стран и регионов, а также международных организаций, находятся внутри "большого кольца". Несмотря на наличие входного билета попасть во многие павильоны без брони не получится. Бронь потребуется и на вечерние шоу фонтанов. При этом, организаторы уже направили аккредитованным СМИ оповещение, что мероприятие может быть также отменено из-за штормового ветра и дождя. Это, правда, станет не первой отменой дня. Около полудня над территорией выставки должна была пролетать пилотажная группа Blue Impulse, но ее показательное выступление было отменено из-за погодных условий. В течение 184 дней, согласно ожиданиям организаторов, выставка привлечет около 28,2 миллиона посетителей.

https://ria.ru/20250409/produktsiya-2010173795.html

https://ria.ru/20250404/konferentsiya-2009438823.html

https://ria.ru/20241125/nauka-1984643785.html

https://ria.ru/20250402/putin-2008897004.html

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технологии, осака (город), в мире, япония, экспо-2025