https://ria.ru/20250413/drony-2011032280.html

Над Белгородской областью сбили несколько украинских дронов

Над Белгородской областью сбили несколько украинских дронов - РИА Новости, 13.04.2025

Над Белгородской областью сбили несколько украинских дронов

Система ПВО сбила несколько украинских беспилотников над Белгородским районом, пострадавших нет, осколками повреждены дом и автомобиль, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T18:42:00+03:00

2025-04-13T18:42:00+03:00

2025-04-13T18:56:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько украинских беспилотников над Белгородским районом, пострадавших нет, осколками повреждены дом и автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "ВСУ продолжают наносить удары по нашему региону. Предварительно, обошлось без пострадавших. Над Белгородским районом сработала система ПВО - сбиты несколько беспилотников. В результате падения их обломков в поселке Майский разбито заднее стекло легкового автомобиля, в Белгороде повреждена кровля частного дома", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в селе Николаевка Белгородского района от ударов беспилотников огнем уничтожено частное домовладение. В селе Ясные Зори в результате атаки дрона повреждено здание социального объекта. В Грайворонском округе в селе Безымено FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В хуторе Климовое Борисовского района беспилотник атаковал частный дом. "Село Новое Волоконовского района подверглось обстрелу. В одном частном доме выбиты окна и разрушена стена, в двух соседних домах повреждено остекление. В селе Илёк-Кошары Ракитянского района дрон ударил по легковому автомобилю... В хуторе Новый Путь в результате атаки FPV-дрона повреждены окна в частном доме, а также посечён осколками находящийся во дворе автомобиль", - уточнил глава региона.

https://ria.ru/20250413/vsu-2011024199.html

https://ria.ru/20250413/vsu-2011001689.html

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белгородская область

белгород

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