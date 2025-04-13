https://ria.ru/20250413/drony-2011032280.html
Над Белгородской областью сбили несколько украинских дронов
Над Белгородской областью сбили несколько украинских дронов - РИА Новости, 13.04.2025
Над Белгородской областью сбили несколько украинских дронов
Система ПВО сбила несколько украинских беспилотников над Белгородским районом, пострадавших нет, осколками повреждены дом и автомобиль, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T18:42:00+03:00
2025-04-13T18:42:00+03:00
2025-04-13T18:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородский район
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2011033778_0:402:764:832_1920x0_80_0_0_6da2eca9c3aa2423a460932eb23a9236.jpg
БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько украинских беспилотников над Белгородским районом, пострадавших нет, осколками повреждены дом и автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "ВСУ продолжают наносить удары по нашему региону. Предварительно, обошлось без пострадавших. Над Белгородским районом сработала система ПВО - сбиты несколько беспилотников. В результате падения их обломков в поселке Майский разбито заднее стекло легкового автомобиля, в Белгороде повреждена кровля частного дома", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в селе Николаевка Белгородского района от ударов беспилотников огнем уничтожено частное домовладение. В селе Ясные Зори в результате атаки дрона повреждено здание социального объекта. В Грайворонском округе в селе Безымено FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В хуторе Климовое Борисовского района беспилотник атаковал частный дом. "Село Новое Волоконовского района подверглось обстрелу. В одном частном доме выбиты окна и разрушена стена, в двух соседних домах повреждено остекление. В селе Илёк-Кошары Ракитянского района дрон ударил по легковому автомобилю... В хуторе Новый Путь в результате атаки FPV-дрона повреждены окна в частном доме, а также посечён осколками находящийся во дворе автомобиль", - уточнил глава региона.
https://ria.ru/20250413/vsu-2011024199.html
https://ria.ru/20250413/vsu-2011001689.html
белгородский район
белгородская область
белгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2011033778_0:310:764:883_1920x0_80_0_0_69885db0f2a9871e2faad4568c670b99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородский район, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Над Белгородской областью сбили несколько украинских дронов
Система ПВО сбила несколько дронов ВСУ над Белгородской областью