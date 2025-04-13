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Над Белгородской областью сбили несколько украинских дронов - РИА Новости, 13.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:42 13.04.2025 (обновлено: 18:56 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/drony-2011032280.html
Над Белгородской областью сбили несколько украинских дронов
Над Белгородской областью сбили несколько украинских дронов - РИА Новости, 13.04.2025
Над Белгородской областью сбили несколько украинских дронов
Система ПВО сбила несколько украинских беспилотников над Белгородским районом, пострадавших нет, осколками повреждены дом и автомобиль, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T18:42:00+03:00
2025-04-13T18:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородский район
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько украинских беспилотников над Белгородским районом, пострадавших нет, осколками повреждены дом и автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "ВСУ продолжают наносить удары по нашему региону. Предварительно, обошлось без пострадавших. Над Белгородским районом сработала система ПВО - сбиты несколько беспилотников. В результате падения их обломков в поселке Майский разбито заднее стекло легкового автомобиля, в Белгороде повреждена кровля частного дома", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в селе Николаевка Белгородского района от ударов беспилотников огнем уничтожено частное домовладение. В селе Ясные Зори в результате атаки дрона повреждено здание социального объекта. В Грайворонском округе в селе Безымено FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В хуторе Климовое Борисовского района беспилотник атаковал частный дом. "Село Новое Волоконовского района подверглось обстрелу. В одном частном доме выбиты окна и разрушена стена, в двух соседних домах повреждено остекление. В селе Илёк-Кошары Ракитянского района дрон ударил по легковому автомобилю... В хуторе Новый Путь в результате атаки FPV-дрона повреждены окна в частном доме, а также посечён осколками находящийся во дворе автомобиль", - уточнил глава региона.
https://ria.ru/20250413/vsu-2011024199.html
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белгородский район, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Над Белгородской областью сбили несколько украинских дронов

Система ПВО сбила несколько дронов ВСУ над Белгородской областью

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия падения обломков БПЛА в Белгородской области. 13 апреля 2025
Последствия падения обломков БПЛА в Белгородской области. 13 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия падения обломков БПЛА в Белгородской области. 13 апреля 2025
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БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько украинских беспилотников над Белгородским районом, пострадавших нет, осколками повреждены дом и автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"ВСУ продолжают наносить удары по нашему региону. Предварительно, обошлось без пострадавших. Над Белгородским районом сработала система ПВО - сбиты несколько беспилотников. В результате падения их обломков в поселке Майский разбито заднее стекло легкового автомобиля, в Белгороде повреждена кровля частного дома", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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Он добавил, что в селе Николаевка Белгородского района от ударов беспилотников огнем уничтожено частное домовладение. В селе Ясные Зори в результате атаки дрона повреждено здание социального объекта. В Грайворонском округе в селе Безымено FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В хуторе Климовое Борисовского района беспилотник атаковал частный дом.
"Село Новое Волоконовского района подверглось обстрелу. В одном частном доме выбиты окна и разрушена стена, в двух соседних домах повреждено остекление. В селе Илёк-Кошары Ракитянского района дрон ударил по легковому автомобилю... В хуторе Новый Путь в результате атаки FPV-дрона повреждены окна в частном доме, а также посечён осколками находящийся во дворе автомобиль", - уточнил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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