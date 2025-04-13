https://ria.ru/20250413/drony-2010769390.html

"Они отсюда не выберутся". Что российские дроноводы придумали против ВСУ

"Они отсюда не выберутся". Что российские дроноводы придумали против ВСУ - РИА Новости, 13.04.2025

"Они отсюда не выберутся". Что российские дроноводы придумали против ВСУ

Бои на территории Курской области придали серьезный импульс применению беспилотников. Обе стороны активно пользуются разведывательными и ударными дронами,... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T08:00:00+03:00

2025-04-13T08:00:00+03:00

2025-04-13T08:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Бои на территории Курской области придали серьезный импульс применению беспилотников. Обе стороны активно пользуются разведывательными и ударными дронами, постепенно нарабатывая собственные методики и приемы. Постоянно совершенствуется и тактика борьбы с БПЛА, приобретая все более сложные и изощренные формы. Об особенностях войны дронов — в материале РИА Новости.Дроны на проводахБитва за Курскую область стала звездным часом российских FPV-коптеров на оптоволокне. Счет уничтоженных ими целей идет на сотни. Эти "птицы" полностью игнорируют РЭБ, так как управляются не по радиосигналу, а по проводу. Сверхтонкий стекловолоконный кабель на катушке корпуса постепенно разматывается в полете. По такому же принципу действуют многие пехотные ПТРК. Еще один плюс — высокое разрешение и четкость транслируемой картинки. В Сети немало видео отличного качества, на которых оптоволоконный дрон играючи облетает внедорожники сопровождения, утыканные РЭБ-антеннами, и втыкается в "жирную" цель — танк или БМП.Однако есть и минусы. Такими БПЛА очень сложно управлять, они весьма неповоротливые. Всегда есть риск обрыва кабеля. Кроме того, если "классические" FPV-дроны при использовании ретрансляторов способны летать на 40-50 километров и кошмарить тыловые коммуникации противника, то максимальная дальность оптоволоконного — 20 километров. Впрочем, этого хватило для оборонительных боев в Курской области. Действуя из засад, военнослужащие группировки "Север" нанесли противнику серьезный урон, сорвали множество попыток ВСУ контратаковать.Украинские "проводные" дроны по тактико-техническим характеристикам почти идентичны российским. Пока ВСУ применяют их эпизодически. Но нет сомнений, что наладят массовое производство — на деньги Запада.Характерная деталь курского приграничья сегодня — километры "паутины" из стекловолокна. В пасмурную погоду ее не видно, но на солнце она красиво сверкает. И тогда осознаешь масштаб проблемы.Тончайшие нити опутали лесополосы и населенные пункты, дороги и обочины, поля и овраги. Брать в руки нельзя — легко порезаться и получить под кожу десятки мелких стеклянных осколков, которые потом очень сложно вытащить. Еще неясно, какой урон несет стекловолокно природе, сельскому хозяйству. И непонятно, как после войны все это убрать.Засады и минированиеПрием российских дроноводов, доведенный практически до совершенства в ходе боев за Курскую область, — FPV-засады. В ранних сумерках или перед рассветом специальные группы на автомобилях с выключенными фарами "минируют" дронами наиболее важные дороги. "Птичку" с включенной камерой оставляют на обочине так, чтобы мелкая растительность не перекрывала обзор.Дежурный оператор заваривает себе чай и усаживается поудобнее перед широкоформатным экраном. Ожидание — до нескольких часов. Иногда безрезультатно. Но если в объектив камеры попадает техника противника, дрон поднимают в воздух. Пара секунд на ориентирование — и вот уже "птичка" с взрывчаткой атакует пикап или БМП на догонном курсе. Эта тактика здорово экономит заряд батареи БПЛА и значительно сокращает время от обнаружения цели до ее поражения.Широкое применение в ходе боев получило и дистанционное минирование с дронов. С обеих сторон. Суть в том, чтобы даже в тылу противник не чувствовал себя в безопасности. Коптер снизился, сбросил взрывное устройство, улетел. Как правило, так делают на дорогах, по которым снабжается вражеская группировка. Это позволяет изолировать район боевых действий и предотвратить прорыв врага из кольца или подвоз к нему подкреплений и боекомплекта.Именно благодаря дистанционному минированию российские войска отрезали оккупированную Суджу от снабжения из украинской Юнаковки. Дроны использовались и для подрыва мостов через реку Суджу. В результате противник бежал, бросая дорогое западное оборудование.Сбить FPVСовершенствуются и методы борьбы с БПЛА. Универсального "противоядия" нет, нужен комплексный подход. Во-первых, системы РЭБ на боевой технике. Защищают не всегда и бесполезны против оптоволоконных, но лучше уж с ними, чем без них. Второй эшелон обороны — гладкоствольные ружья преимущественно 12-го калибра. Наконец-то это оружие стало поступать в войска массово. Заряд дроби-"тройки" или специальный патрон "Перехват" с полимерной сетью продемонстрировали высокую эффективность против вражеских FPV-дронов. А тяжелая и тихоходная "Баба-яга" прекрасно сбивается пулеметным огнем.В-третьих, над наиболее дроноопасными участками дорожного полотна натягивают сети, которые мешают оператору БПЛА-камикадзе выцеливать уязвимую зону танка или БМП. Сама тяжелая бронетехника обязательно оснащается дополнительными экранами и козырьками-мангалами. Конечно, это не панацея. Но любая преграда способна спасти машину и экипаж. "Лысая" техника — только с закрытых огневых позиций.Наконец, изменился сам характер боевых действий. Перемещения вблизи линии боевого соприкосновения — исключительно "по-серому": в сумерках или перед рассветом. В это время открывается небольшое окно: противник меняет дневные "птички" на ночные или наоборот. Порядка 40 минут — нужно успеть провести ротацию, подвезти боекомплект и эвакуировать раненых.Понимание тактики противостояния БПЛА сегодня крайне важно. Противник поставил на поток производство дешевых FPV-дронов и с их помощью частично сократил отставание от российской армии по весу артиллерийского залпа. "Птичек" у ВСУ столько, что их не жалеют на отдельных пехотинцев. Задача борьбы с дронами должна стать приоритетной для оборонной промышленности. Малый воздух отдавать киевскому режиму нельзя.

https://ria.ru/20250409/dron-2010333121.html

https://ria.ru/20250225/vsu-2001519297.html

https://ria.ru/20250411/spetsoperatsiya-2010610565.html

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безопасность, курская область, украина, суджа, вооруженные силы украины