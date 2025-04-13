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Эффективность DOGE может оказаться меньше заявленной, пишет NYT - РИА Новости, 13.04.2025
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14:54 13.04.2025 (обновлено: 15:06 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/doge-2011000428.html
Эффективность DOGE может оказаться меньше заявленной, пишет NYT
Эффективность DOGE может оказаться меньше заявленной, пишет NYT - РИА Новости, 13.04.2025
Эффективность DOGE может оказаться меньше заявленной, пишет NYT
Департамент государственной эффективности США (DOGE), который, по словам его главы Илона Маска, поможет правительству сэкономить около 15% от изначально... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T14:54:00+03:00
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сша
илон маск
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Департамент государственной эффективности США (DOGE), который, по словам его главы Илона Маска, поможет правительству сэкономить около 15% от изначально заявленной суммы, может принести еще меньше из-за ошибок в расчетах, сообщает издание New York Times со ссылкой на анализ заявлений ведомства. Издание отмечает, что изначально Маск говорил, что его команда может к 30 сентября сократить федеральный бюджет США следующего финансового года на 1 триллион долларов. Однако на заседании кабинета министров в четверг Маск заявил, что, по его ожиданиям, DOGE сэкономит около 150 миллиардов, что составляет лишь 15% от изначально заявленной цели. "Даже эта цифра может быть слишком высокой. Это происходит потому, что... ведомство Маска преувеличивает свой прогресс, включая ошибки в миллиарды долларов, подсчитывая расходы, которые не произойдут в следующем финансовом году, и делая предположения о расходах, которые могут вообще не произойти", - пишет издание. Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
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сша, илон маск, дональд трамп, в мире
США, Илон Маск, Дональд Трамп, В мире
Эффективность DOGE может оказаться меньше заявленной, пишет NYT

NYT: департамент госэффективности США принесет менее 15% от заявленной цели

© AP Photo / Jose Luis MaganaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Департамент государственной эффективности США (DOGE), который, по словам его главы Илона Маска, поможет правительству сэкономить около 15% от изначально заявленной суммы, может принести еще меньше из-за ошибок в расчетах, сообщает издание New York Times со ссылкой на анализ заявлений ведомства.
Издание отмечает, что изначально Маск говорил, что его команда может к 30 сентября сократить федеральный бюджет США следующего финансового года на 1 триллион долларов. Однако на заседании кабинета министров в четверг Маск заявил, что, по его ожиданиям, DOGE сэкономит около 150 миллиардов, что составляет лишь 15% от изначально заявленной цели.
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"Даже эта цифра может быть слишком высокой. Это происходит потому, что... ведомство Маска преувеличивает свой прогресс, включая ошибки в миллиарды долларов, подсчитывая расходы, которые не произойдут в следующем финансовом году, и делая предположения о расходах, которые могут вообще не произойти", - пишет издание.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
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