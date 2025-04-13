https://ria.ru/20250413/doge-2011000428.html

Эффективность DOGE может оказаться меньше заявленной, пишет NYT

Эффективность DOGE может оказаться меньше заявленной, пишет NYT - РИА Новости, 13.04.2025

Эффективность DOGE может оказаться меньше заявленной, пишет NYT

Департамент государственной эффективности США (DOGE), который, по словам его главы Илона Маска, поможет правительству сэкономить около 15% от изначально... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T14:54:00+03:00

2025-04-13T14:54:00+03:00

2025-04-13T15:06:00+03:00

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Департамент государственной эффективности США (DOGE), который, по словам его главы Илона Маска, поможет правительству сэкономить около 15% от изначально заявленной суммы, может принести еще меньше из-за ошибок в расчетах, сообщает издание New York Times со ссылкой на анализ заявлений ведомства. Издание отмечает, что изначально Маск говорил, что его команда может к 30 сентября сократить федеральный бюджет США следующего финансового года на 1 триллион долларов. Однако на заседании кабинета министров в четверг Маск заявил, что, по его ожиданиям, DOGE сэкономит около 150 миллиардов, что составляет лишь 15% от изначально заявленной цели. "Даже эта цифра может быть слишком высокой. Это происходит потому, что... ведомство Маска преувеличивает свой прогресс, включая ошибки в миллиарды долларов, подсчитывая расходы, которые не произойдут в следующем финансовом году, и делая предположения о расходах, которые могут вообще не произойти", - пишет издание. Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".

https://ria.ru/20250403/ssha-2009146077.html

https://ria.ru/20250204/minfin-1997247557.html

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сша, илон маск, дональд трамп, в мире