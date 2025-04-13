https://ria.ru/20250413/detenysh-2010970002.html

В Московском зоопарке родился детеныш капуцина-плаксы

В Московском зоопарке родился детеныш капуцина-плаксы - РИА Новости, 13.04.2025

В Московском зоопарке родился детеныш капуцина-плаксы

Детеныш краснокнижного капуцина-плаксы родился в Московском зоопарке, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T09:42:00+03:00

2025-04-13T09:42:00+03:00

2025-04-13T14:59:00+03:00

хорошие новости

южная америка

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Детеныш краснокнижного капуцина-плаксы родился в Московском зоопарке, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. "В Московском зоопарке появился на свет детеныш краснокнижного капуцина-плаксы. Это редкое животное, занесенное в Международную Красную книгу. Небольшая цепкохвостая обезьяна обитает в лесах Южной Америки. Свое название животное получило из-за характерных протяжных криков, похожих на человеческий плач", — отметили там. Малыш родился 27 марта у самки Нори и самца Матроса, ранее у них уже не раз появлялись детеныши, подрастающих приматов увозили в другие зоопарки. Сейчас в группе капуцинов-плакс живут два детеныша Нори и Матроса, а также пожилая самка Смолли с двумя взрослыми детьми. Увидеть их можно в павильоне "Дом приматов" на новой территории зоопарка. По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, новорожденный пока очень мал и мама все время носит его на себе. Она отметила, что пол детеныша неизвестен — зоологи не берут его на руки, чтобы не подвергать стрессу, остальные члены группы уже осторожно осмотрели малыша и обнюхали его. Подчеркивается, что, когда малютка подрастет, его будут нянчить старшие братья и самка Смолли.

https://ria.ru/20250406/kot-2009653880.html

https://ria.ru/20240812/detenysh-1965693581.html

южная америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

южная америка, светлана акулова, московский зоопарк