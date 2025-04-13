В Московском зоопарке родился детеныш капуцина-плаксы
В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного капуцина-плаксы
© Фото : пресс-служба Московского зоопаркаДетеныш краснокнижного капуцина-плаксы родился в Московском зоопарке
© Фото : пресс-служба Московского зоопарка
Детеныш краснокнижного капуцина-плаксы родился в Московском зоопарке
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Детеныш краснокнижного капуцина-плаксы родился в Московском зоопарке, сообщили на сайте мэра и правительства столицы.
"В Московском зоопарке появился на свет детеныш краснокнижного капуцина-плаксы. Это редкое животное, занесенное в Международную Красную книгу. Небольшая цепкохвостая обезьяна обитает в лесах Южной Америки. Свое название животное получило из-за характерных протяжных криков, похожих на человеческий плач", — отметили там.
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Малыш родился 27 марта у самки Нори и самца Матроса, ранее у них уже не раз появлялись детеныши, подрастающих приматов увозили в другие зоопарки. Сейчас в группе капуцинов-плакс живут два детеныша Нори и Матроса, а также пожилая самка Смолли с двумя взрослыми детьми. Увидеть их можно в павильоне "Дом приматов" на новой территории зоопарка.
По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, новорожденный пока очень мал и мама все время носит его на себе. Она отметила, что пол детеныша неизвестен — зоологи не берут его на руки, чтобы не подвергать стрессу, остальные члены группы уже осторожно осмотрели малыша и обнюхали его. Подчеркивается, что, когда малютка подрастет, его будут нянчить старшие братья и самка Смолли.
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