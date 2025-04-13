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В Московском зоопарке родился детеныш капуцина-плаксы - РИА Новости, 13.04.2025
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Хорошие новости
 
09:42 13.04.2025 (обновлено: 14:59 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/detenysh-2010970002.html
В Московском зоопарке родился детеныш капуцина-плаксы
В Московском зоопарке родился детеныш капуцина-плаксы - РИА Новости, 13.04.2025
В Московском зоопарке родился детеныш капуцина-плаксы
Детеныш краснокнижного капуцина-плаксы родился в Московском зоопарке, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T09:42:00+03:00
2025-04-13T14:59:00+03:00
хорошие новости
южная америка
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Детеныш краснокнижного капуцина-плаксы родился в Московском зоопарке, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. "В Московском зоопарке появился на свет детеныш краснокнижного капуцина-плаксы. Это редкое животное, занесенное в Международную Красную книгу. Небольшая цепкохвостая обезьяна обитает в лесах Южной Америки. Свое название животное получило из-за характерных протяжных криков, похожих на человеческий плач", — отметили там. Малыш родился 27 марта у самки Нори и самца Матроса, ранее у них уже не раз появлялись детеныши, подрастающих приматов увозили в другие зоопарки. Сейчас в группе капуцинов-плакс живут два детеныша Нори и Матроса, а также пожилая самка Смолли с двумя взрослыми детьми. Увидеть их можно в павильоне "Дом приматов" на новой территории зоопарка. По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, новорожденный пока очень мал и мама все время носит его на себе. Она отметила, что пол детеныша неизвестен — зоологи не берут его на руки, чтобы не подвергать стрессу, остальные члены группы уже осторожно осмотрели малыша и обнюхали его. Подчеркивается, что, когда малютка подрастет, его будут нянчить старшие братья и самка Смолли.
https://ria.ru/20250406/kot-2009653880.html
https://ria.ru/20240812/detenysh-1965693581.html
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южная америка, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Южная Америка, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московском зоопарке родился детеныш капуцина-плаксы

В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного капуцина-плаксы

© Фото : пресс-служба Московского зоопаркаДетеныш краснокнижного капуцина-плаксы родился в Московском зоопарке
Детеныш краснокнижного капуцина-плаксы родился в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Фото : пресс-служба Московского зоопарка
Детеныш краснокнижного капуцина-плаксы родился в Московском зоопарке
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Детеныш краснокнижного капуцина-плаксы родился в Московском зоопарке, сообщили на сайте мэра и правительства столицы.
Московском зоопарке появился на свет детеныш краснокнижного капуцина-плаксы. Это редкое животное, занесенное в Международную Красную книгу. Небольшая цепкохвостая обезьяна обитает в лесах Южной Америки. Свое название животное получило из-за характерных протяжных криков, похожих на человеческий плач", — отметили там.
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Малыш родился 27 марта у самки Нори и самца Матроса, ранее у них уже не раз появлялись детеныши, подрастающих приматов увозили в другие зоопарки. Сейчас в группе капуцинов-плакс живут два детеныша Нори и Матроса, а также пожилая самка Смолли с двумя взрослыми детьми. Увидеть их можно в павильоне "Дом приматов" на новой территории зоопарка.
По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, новорожденный пока очень мал и мама все время носит его на себе. Она отметила, что пол детеныша неизвестен — зоологи не берут его на руки, чтобы не подвергать стрессу, остальные члены группы уже осторожно осмотрели малыша и обнюхали его. Подчеркивается, что, когда малютка подрастет, его будут нянчить старшие братья и самка Смолли.
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