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В Крыму отреагировали на карту России с Крымом в итальянских учебниках - РИА Новости, 13.04.2025
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18:23 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/chegrinets-2011028008.html
В Крыму отреагировали на карту России с Крымом в итальянских учебниках
В Крыму отреагировали на карту России с Крымом в итальянских учебниках - РИА Новости, 13.04.2025
В Крыму отреагировали на карту России с Крымом в итальянских учебниках
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя общественной палаты (ОП) республики Роман Чегринец назвал "голосом правды"... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T18:23:00+03:00
2025-04-13T18:23:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя общественной палаты (ОП) республики Роман Чегринец назвал "голосом правды" итальянские учебники по географии, где Крым обозначен как часть России. Ранее вице-президент Союза украинских ассоциаций Италии (NAU) Елена Ким заявила, что во многих итальянских учебниках географии Крым обозначен как российская территория. Активистка также признала, что уровень поддержки Украины в Италии за последние три года заметно упал, ее слова приводило украинское издание "Голка". "Подобные учебники – это голос правды, которая все отчетливее звучит в мире. Крымчане вернулись домой в Россию и заслуживают, чтобы их выбор уважали и принимали", - сказал Чегринец РИА Новости. По его мнению, именно Италия может стать той страной, с которой начнется налаживание партнерских отношений между Россией и Евросоюзом. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250413/tramp-2011010025.html
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россия, украина, италия, роман чегринец, владимир путин, оон
Россия, Украина, Италия, Роман Чегринец, Владимир Путин, ООН
В Крыму отреагировали на карту России с Крымом в итальянских учебниках

Чегринец назвал итальянский учебник с картой России с Крымом голосом правды

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУчастники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией
Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя общественной палаты (ОП) республики Роман Чегринец назвал "голосом правды" итальянские учебники по географии, где Крым обозначен как часть России.
Ранее вице-президент Союза украинских ассоциаций Италии (NAU) Елена Ким заявила, что во многих итальянских учебниках географии Крым обозначен как российская территория. Активистка также признала, что уровень поддержки Украины в Италии за последние три года заметно упал, ее слова приводило украинское издание "Голка".
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"Подобные учебники – это голос правды, которая все отчетливее звучит в мире. Крымчане вернулись домой в Россию и заслуживают, чтобы их выбор уважали и принимали", - сказал Чегринец РИА Новости.
По его мнению, именно Италия может стать той страной, с которой начнется налаживание партнерских отношений между Россией и Евросоюзом.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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