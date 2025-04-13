В Крыму отреагировали на карту России с Крымом в итальянских учебниках
Чегринец назвал итальянский учебник с картой России с Крымом голосом правды
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУчастники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией
Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя общественной палаты (ОП) республики Роман Чегринец назвал "голосом правды" итальянские учебники по географии, где Крым обозначен как часть России.
Ранее вице-президент Союза украинских ассоциаций Италии (NAU) Елена Ким заявила, что во многих итальянских учебниках географии Крым обозначен как российская территория. Активистка также признала, что уровень поддержки Украины в Италии за последние три года заметно упал, ее слова приводило украинское издание "Голка".
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"Подобные учебники – это голос правды, которая все отчетливее звучит в мире. Крымчане вернулись домой в Россию и заслуживают, чтобы их выбор уважали и принимали", - сказал Чегринец РИА Новости.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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