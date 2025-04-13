https://ria.ru/20250413/buryatiya-2010962224.html
В Бурятии потушили девять лесных пожаров
В Бурятии потушили девять лесных пожаров - РИА Новости, 13.04.2025
В Бурятии потушили девять лесных пожаров
Девять лесных пожаров на общей площади более 3 тысяч гектаров потушены в Бурятии, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T06:32:00+03:00
2025-04-13T06:32:00+03:00
2025-04-13T06:32:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 13 апр - РИА Новости. Девять лесных пожаров на общей площади более 3 тысяч гектаров потушены в Бурятии, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС. "Ликвидировано 9 очагов на общей площади 3 063 гектара", - говорится в сообщении. По данным агентства, утром в воскресенье действует 7 лесных пожаров в Еравнинском районе на общей площади 200 гектаров. Причиной возникновения стал переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнём. Угрозы населённым пунктам нет. Отмечается, что возгорания тушат 365 человек, задействовано 56 единиц лесопожарной техники. В Бурятии с 4 апреля действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. Использование открытого огня запрещено. В Еравнинском районе введён режим ЧС.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
В Бурятии потушили девять лесных пожаров
В Бурятии потушили девять лесных пожаров на площади более 3 тысяч гектар
УЛАН-УДЭ, 13 апр - РИА Новости. Девять лесных пожаров на общей площади более 3 тысяч гектаров потушены в Бурятии, сообщило республиканское агентство ГО и ЧС.
"Ликвидировано 9 очагов на общей площади 3 063 гектара", - говорится в сообщении.
По данным агентства, утром в воскресенье действует 7 лесных пожаров в Еравнинском районе на общей площади 200 гектаров. Причиной возникновения стал переход огня с иных категорий земель и неосторожное обращение с огнём. Угрозы населённым пунктам нет.
Отмечается, что возгорания тушат 365 человек, задействовано 56 единиц лесопожарной техники.
В Бурятии с 4 апреля действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. Использование открытого огня запрещено. В Еравнинском районе введён режим ЧС.