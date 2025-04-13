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Британия столетиями завидовала России, заявила Симоньян - РИА Новости, 13.04.2025
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23:15 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/britaniya-2011055816.html
Британия столетиями завидовала России, заявила Симоньян
Британия столетиями завидовала России, заявила Симоньян - РИА Новости, 13.04.2025
Британия столетиями завидовала России, заявила Симоньян
Британия долгие столетия завидовала России, но не смогла сохранить свою империю, которую в итоге потеряла с позором, заявила главный редактор международной... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T23:15:00+03:00
2025-04-13T23:15:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр – РИА Новости. Британия долгие столетия завидовала России, но не смогла сохранить свою империю, которую в итоге потеряла с позором, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". "Британцы нам завидуют все эти годы, что они потеряли свою империю, и потеряли ее с позором. А мы не можем потерять свою империю, потому что мы все - эта империя и есть. Они не могли ассимилировать тех, кого они завоевали, хотя бы потому, что они их завоевали, и потому, что они их насиловали, издевались над ними все эти годы", - заявила она, напомнив о судьбе "великой, щедрой, замечательной, красивой Индии". Журналист рассказала и об одном случае из периода Второй мировой войны, когда Япония занимала Сингапур, который защищали "больше англичан", чем саму Британию. "Из 55 тысяч сражавшихся на стороне Британии индусов, 45 тысяч перешли на сторону Японии. Можете себе представить? Как надо было ненавидеть свою метрополию, чтобы из 55 тысяч 45 тысяч перешли на сторону врага", - рассказала медиаменеджер. "Наша империя прирастала и становилась империей не потому, что нам захотелось чужого золотишка, как это было в Южной Америке, и серебришка, когда пираты, - они же герои и они же лорды, сбрасывали просто весь груз с кораблей, груженых серебром, потому что не хватало для золота места. Не потому, что нам нужен был шафран, драгоценные камни, жемчуга, как это было в Индии, а потому, что мы защищали - или кого-то, или сами себя", - сказала главред. Журналист назвала и главные принципы становления Российской империи. "Вся история прирастания Руси-матушки землями - это защита или кого-то, или самих себя. Это никогда не корыстолюбие, никогда даже не честолюбие. Если вы возьмете историю любого прибавления к нам любой земли, это будет так", - подчеркнула Симоньян.
https://ria.ru/20250412/simonyan-2010948150.html
https://ria.ru/20250413/simonjan-2011053608.html
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Япония, Россия, Сингапур (город), Маргарита Симоньян, В мире, Великобритания, МИА "Россия сегодня", РИА Новости, Телеканал RT
Британия столетиями завидовала России, заявила Симоньян

Симоньян: Британия столетиями завидовала России, но не сохранила свою империю

Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 13 апр – РИА Новости. Британия долгие столетия завидовала России, но не смогла сохранить свою империю, которую в итоге потеряла с позором, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Британцы нам завидуют все эти годы, что они потеряли свою империю, и потеряли ее с позором. А мы не можем потерять свою империю, потому что мы все - эта империя и есть. Они не могли ассимилировать тех, кого они завоевали, хотя бы потому, что они их завоевали, и потому, что они их насиловали, издевались над ними все эти годы", - заявила она, напомнив о судьбе "великой, щедрой, замечательной, красивой Индии".
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Журналист рассказала и об одном случае из периода Второй мировой войны, когда Япония занимала Сингапур, который защищали "больше англичан", чем саму Британию.
"Из 55 тысяч сражавшихся на стороне Британии индусов, 45 тысяч перешли на сторону Японии. Можете себе представить? Как надо было ненавидеть свою метрополию, чтобы из 55 тысяч 45 тысяч перешли на сторону врага", - рассказала медиаменеджер.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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"Наша империя прирастала и становилась империей не потому, что нам захотелось чужого золотишка, как это было в Южной Америке, и серебришка, когда пираты, - они же герои и они же лорды, сбрасывали просто весь груз с кораблей, груженых серебром, потому что не хватало для золота места. Не потому, что нам нужен был шафран, драгоценные камни, жемчуга, как это было в Индии, а потому, что мы защищали - или кого-то, или сами себя", - сказала главред.
Журналист назвала и главные принципы становления Российской империи.
"Вся история прирастания Руси-матушки землями - это защита или кого-то, или самих себя. Это никогда не корыстолюбие, никогда даже не честолюбие. Если вы возьмете историю любого прибавления к нам любой земли, это будет так", - подчеркнула Симоньян.
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