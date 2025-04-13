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СМИ: британского министра могут наказать за использование телефона за рулем
СМИ: британского министра могут наказать за использование телефона за рулем - РИА Новости, 13.04.2025
СМИ: британского министра могут наказать за использование телефона за рулем
Правоохранительные органы Великобритании могут начать расследование в отношении министра железнодорожного транспорта страны Питера Хенди за использование... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T01:53:00+03:00
2025-04-13T01:53:00+03:00
2025-04-13T01:53:00+03:00
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Правоохранительные органы Великобритании могут начать расследование в отношении министра железнодорожного транспорта страны Питера Хенди за использование мобильного телефона за рулем, сообщает британская газета Times со ссылкой на представителя министра. "В прошлом месяце (министр железных дорог - ред.) Питер Хенди пользовался телефоном во время вождения. Он полностью извинился за эту ошибку и связался с полицией", - приводит издание слова представителя министра. Согласно Times, министр железных дорог Питер Хенди проводил экскурсию по Лондону на двухэтажном автобусе, когда один из пассажиров заметил, что он пользуется телефоном за рулем. Несмотря на извинения Хенди, пассажир обратился в полицию, но правоохранительные органы сначала заявили о нехватке доказательств для дальнейшего расследования. После этого министр сам подтвердил полиции факт правонарушения. "Вполне вероятно, (это - ред.) приведет к тому, что он столкнется с уголовным наказанием и возможной проверкой министерских стандартов", - добавляет издание. Как указывает издание, использование мобильного телефона за рулем влечет за собой запись шести штрафных очков в водительскую историю (для лишения водительских прав требуется получение 12 очков за три года), а также штраф в размере 200 фунтов стерлингов (около 21,7 тысячи рублей). Отмечается, что в ряде случаев результатом может стать запрет на вождение и более крупный штраф вплоть до 2,5 тысячи фунтов стерлингов (около 272 тысяч рублей). По данным газеты, Хенди, скорее всего, не грозит запрет на вождение, так как у него мало штрафных очков.
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СМИ: британского министра могут наказать за использование телефона за рулем
Times: британского министра могут наказать за использование телефона за рулем
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
Правоохранительные органы Великобритании могут начать расследование в отношении министра железнодорожного транспорта страны Питера Хенди за использование мобильного телефона за рулем, сообщает британская газета Times
со ссылкой на представителя министра.
"В прошлом месяце (министр железных дорог - ред.) Питер Хенди пользовался телефоном во время вождения. Он полностью извинился за эту ошибку и связался с полицией", - приводит издание слова представителя министра.
Согласно Times, министр железных дорог Питер Хенди проводил экскурсию по Лондону
на двухэтажном автобусе, когда один из пассажиров заметил, что он пользуется телефоном за рулем. Несмотря на извинения Хенди, пассажир обратился в полицию, но правоохранительные органы сначала заявили о нехватке доказательств для дальнейшего расследования. После этого министр сам подтвердил полиции факт правонарушения.
"Вполне вероятно, (это - ред.) приведет к тому, что он столкнется с уголовным наказанием и возможной проверкой министерских стандартов", - добавляет издание.
Как указывает издание, использование мобильного телефона за рулем влечет за собой запись шести штрафных очков в водительскую историю (для лишения водительских прав требуется получение 12 очков за три года), а также штраф в размере 200 фунтов стерлингов (около 21,7 тысячи рублей). Отмечается, что в ряде случаев результатом может стать запрет на вождение и более крупный штраф вплоть до 2,5 тысячи фунтов стерлингов (около 272 тысяч рублей).
По данным газеты, Хенди, скорее всего, не грозит запрет на вождение, так как у него мало штрафных очков.