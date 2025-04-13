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Экс-президенту Бразилии проводят операцию - РИА Новости, 13.04.2025
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17:40 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/braziliya-2011024917.html
Экс-президенту Бразилии проводят операцию
Экс-президенту Бразилии проводят операцию - РИА Новости, 13.04.2025
Экс-президенту Бразилии проводят операцию
Бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару проводят операцию, сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на заявление больницы. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T17:40:00+03:00
2025-04-13T17:40:00+03:00
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару проводят операцию, сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на заявление больницы. Как отмечается, у экс-президента сохранилась кишечная непроходимость. "Команды... по общему согласию выбрали хирургическое лечение. В настоящее время ему проводят хирургическую процедуру диагностической лапаротомии", - говорится в публикации. Бразильская Либеральная партия, почетным председателем которой является Болсонару, ранее заявила о госпитализации в больницу на северо-востоке страны Болсонару с болями в животе. Проблемы со здоровьем Болсонару испытывает после покушения в 2018 году. Тогда он получил ножевое ранение во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс, почти за месяц до выборов. Нож повредил брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника. После этого Болсонару перенес несколько операций. Ранее судьи первой палаты верховного суда Бразилии проголосовали за привлечение Болсонару в качестве обвиняемого по делу о попытке государственного переворота в 2022 году. Среди других ответчиков по этому делу помимо экс-президента - бывший директор разведки ABIN Александр Рамагем, бывший командующий ВМС Альмир Гарнье, экс-министр юстиции Андерсон Торрес, глава комитета по вопросам институциональной безопасности администрации президента Аугусто Элено, бывший помощник президента Мауро Сид, экс-министр обороны Паулу Сержиу Ногейра и руководитель администрации президента Брага Нетто. По данным прокуратуры, эти лица составляют "решающее ядро" попытки госпереворота.
https://ria.ru/20250328/brazilija-2008058180.html
https://ria.ru/20250329/rossija-2008126943.html
https://ria.ru/20250402/paragvay-2008785871.html
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в мире, бразилия, минас-жерайс, жаир болсонару
В мире, Бразилия, Минас-Жерайс, Жаир Болсонару
Экс-президенту Бразилии проводят операцию

CNN Brasil: экс-президенту Бразилии Болсонару проводят операцию

© AP Photo / Silvia IzquierdoЖаир Болсонару
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Silvia Izquierdo
Жаир Болсонару. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару проводят операцию, сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на заявление больницы.
Как отмечается, у экс-президента сохранилась кишечная непроходимость.
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"Команды... по общему согласию выбрали хирургическое лечение. В настоящее время ему проводят хирургическую процедуру диагностической лапаротомии", - говорится в публикации.
Бразильская Либеральная партия, почетным председателем которой является Болсонару, ранее заявила о госпитализации в больницу на северо-востоке страны Болсонару с болями в животе.
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Проблемы со здоровьем Болсонару испытывает после покушения в 2018 году. Тогда он получил ножевое ранение во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс, почти за месяц до выборов. Нож повредил брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника. После этого Болсонару перенес несколько операций.
Ранее судьи первой палаты верховного суда Бразилии проголосовали за привлечение Болсонару в качестве обвиняемого по делу о попытке государственного переворота в 2022 году. Среди других ответчиков по этому делу помимо экс-президента - бывший директор разведки ABIN Александр Рамагем, бывший командующий ВМС Альмир Гарнье, экс-министр юстиции Андерсон Торрес, глава комитета по вопросам институциональной безопасности администрации президента Аугусто Элено, бывший помощник президента Мауро Сид, экс-министр обороны Паулу Сержиу Ногейра и руководитель администрации президента Брага Нетто. По данным прокуратуры, эти лица составляют "решающее ядро" попытки госпереворота.
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В миреБразилияМинас-ЖерайсЖаир Болсонару
 
 
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