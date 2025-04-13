https://ria.ru/20250413/bpla-2011042933.html
Губернатор Брянской области рассказал о ситуации после атаки БПЛА
Губернатор Брянской области рассказал о ситуации после атаки БПЛА - РИА Новости, 13.04.2025
Губернатор Брянской области рассказал о ситуации после атаки БПЛА
Пострадавших и разрушений после атаки реактивным БПЛА в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T20:30:00+03:00
2025-04-13T20:30:00+03:00
2025-04-13T20:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573695821_0:168:2927:1814_1920x0_80_0_0_9b827f531454dbb4b45ab886aeca3180.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки реактивным БПЛА в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщало, что ПВО сбила украинский БПЛА над Брянской областью. "Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал глава региона.
https://ria.ru/20250413/bpl-2011000839.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573695821_142:0:2785:1982_1920x0_80_0_0_edea06ff3096e8f84d90b59dd8f1cf48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Губернатор Брянской области рассказал о ситуации после атаки БПЛА
Богомаз: пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Брянской области нет