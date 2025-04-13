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Губернатор Брянской области рассказал о ситуации после атаки БПЛА

Губернатор Брянской области рассказал о ситуации после атаки БПЛА - РИА Новости, 13.04.2025

Губернатор Брянской области рассказал о ситуации после атаки БПЛА

Пострадавших и разрушений после атаки реактивным БПЛА в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T20:30:00+03:00

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2025-04-13T20:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки реактивным БПЛА в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщало, что ПВО сбила украинский БПЛА над Брянской областью. "Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал глава региона.

https://ria.ru/20250413/bpl-2011000839.html

брянская область

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происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины