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Губернатор Брянской области рассказал о ситуации после атаки БПЛА - РИА Новости, 13.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:30 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/bpla-2011042933.html
Губернатор Брянской области рассказал о ситуации после атаки БПЛА
Губернатор Брянской области рассказал о ситуации после атаки БПЛА - РИА Новости, 13.04.2025
Губернатор Брянской области рассказал о ситуации после атаки БПЛА
Пострадавших и разрушений после атаки реактивным БПЛА в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T20:30:00+03:00
2025-04-13T20:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки реактивным БПЛА в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщало, что ПВО сбила украинский БПЛА над Брянской областью. &quot;Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО&quot;, - написал глава региона.
https://ria.ru/20250413/bpl-2011000839.html
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происшествия, брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Губернатор Брянской области рассказал о ситуации после атаки БПЛА

Богомаз: пострадавших и разрушений после атаки БПЛА в Брянской области нет

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Брянской области Александр Богомаз
Губернатор Брянской области Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Губернатор Брянской области Александр Богомаз. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после атаки реактивным БПЛА в Брянской области нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что ПВО сбила украинский БПЛА над Брянской областью.
«

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал глава региона.

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Вчера, 15:03
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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