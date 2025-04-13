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Над Брянской и Курской областями сбили украинские БПЛА - РИА Новости, 13.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:43 13.04.2025 (обновлено: 19:44 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/bpla-2011039605.html
Над Брянской и Курской областями сбили украинские БПЛА
Над Брянской и Курской областями сбили украинские БПЛА - РИА Новости, 13.04.2025
Над Брянской и Курской областями сбили украинские БПЛА
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T19:43:00+03:00
2025-04-13T19:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
брянская область
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны России."Тринадцатого апреля с 16.30 до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250413/vsu-2011036572.html
курская область
россия
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Брянская область
Над Брянской и Курской областями сбили украинские БПЛА

ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Брянской и Курской областями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук"
Зенитный ракетный комплекс Бук - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.
"Тринадцатого апреля с 16.30 до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияБрянская область
 
 
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