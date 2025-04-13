https://ria.ru/20250413/bpla-2011039605.html

Над Брянской и Курской областями сбили украинские БПЛА

Над Брянской и Курской областями сбили украинские БПЛА - РИА Новости, 13.04.2025

Над Брянской и Курской областями сбили украинские БПЛА

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T19:43:00+03:00

2025-04-13T19:43:00+03:00

2025-04-13T19:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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россия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны России."Тринадцатого апреля с 16.30 до 19.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250413/vsu-2011036572.html

курская область

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брянская область

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