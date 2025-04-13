https://ria.ru/20250413/bpl-2011000839.html
Российские бойцы уничтожили точку запуска БПЛА в Харьковской области
Российские бойцы уничтожили точку запуска БПЛА в Харьковской области - РИА Новости, 13.04.2025
Российские бойцы уничтожили точку запуска БПЛА в Харьковской области
Расчеты БПЛА группы "Конторы" 1-ой гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили точку одного из спецподразделений ВСУ на купянском РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T15:03:00+03:00
2025-04-13T15:03:00+03:00
2025-04-13T16:54:00+03:00
в мире
харьковская область
волчанск
вооруженные силы украины
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 апр - РИА Новости. Расчеты БПЛА группы "Конторы" 1-ой гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили точку одного из спецподразделений ВСУ на купянском участке фронта в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир группы БПЛА с позывным "Контора". Видео уничтожения точки БПЛА есть в распоряжении РИА Новости. "В результате воздушной разведки была выявлена позиция FPV-расчета противника, достаточно опытного расчета. На нашем участке фронта в основном противостоят нам в воздухе такие подразделения ВСУ, как полк "Ахиллеса" и батальон "Небесна Мара". Вполне вероятно – это расчет одного из этих подразделений", - рассказал "Контора". По его словам, за точкой велось длительное наблюдение, но в силу ее особого расположения, не удавалось уничтожить эту цель. "С этой точки неоднократно мы наблюдали и взлеты FPV-дронов, и воздушных ретрансляторов. Долгое время они там работали, так как там достаточно для нас сложная была позиция - низина. В связи с чем пришлось применять оптоволоконный дрон для уничтожения данной цели, а также еще одну новую разработку в этой сфере – "новую птичку" (дрон – ред.)... Ну и плюс еще сверху обычными FPV-дронами атаковали их", - рассказал "Контора". Он уточнил, что после нанесения первого удара, расчет из трех человек попытался перебежать на соседнюю позицию, где был склад. "Заскочили мы (FPV-дроном) на точку, у них там что-то вроде склада было. Там и БК (боеприпасы – ред.) и "птицы", и ретранслятор на полке лежал, все это сдетонировало и уничтожено", - рассказал собеседник агентства. "Ахиллес" и "Небесна Мара" - это специализированные подразделения БПЛА в составе 92-й и 43-й отдельных механизированных бригад ВСУ, активно работающие в Харьковской области, в том числе под Купянском. Купянск выступает в роли опорного пункта обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его важность заключается в том, что это - крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенной к востоку от Оскола. Если российским войскам удастся освободить город, они получат возможность продвигаться дальше на запад в этой части Харьковской области и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
https://ria.ru/20250413/udary-2010984547.html
https://ria.ru/20241201/minoborony-1986726993.html
https://ria.ru/20241207/vsu-1987932291.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2011002059_260:0:1700:1080_1920x0_80_0_0_43bc6fb92c861c96c202547ae7c9c922.jpg
Уничтожение точки группы БПЛА ВСУ на купянском участке фронта в Харьковской области
Группа "Конторы" российской группировки войск «Запад» оптоволоконным дроном и ещё "одной новинкой" уничтожили точку группы БПЛА одного из спецподразделений ВСУ на купянском участке фронта в Харьковской области.
На видео, которое есть у РИА Новости, показано, что дрон направили точно внутрь постройки.
2025-04-13T15:03
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РИА Новости
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в мире, харьковская область, волчанск, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы уничтожили точку запуска БПЛА в Харьковской области
Российские бойцы уничтожили точку спецподразделения ВСУ в Харьковской области
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 апр - РИА Новости. Расчеты БПЛА группы "Конторы" 1-ой гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили точку одного из спецподразделений ВСУ на купянском участке фронта в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир группы БПЛА с позывным "Контора".
Видео уничтожения точки БПЛА есть в распоряжении РИА Новости.
"В результате воздушной разведки была выявлена позиция FPV-расчета противника, достаточно опытного расчета. На нашем участке фронта в основном противостоят нам в воздухе такие подразделения ВСУ
, как полк "Ахиллеса" и батальон "Небесна Мара". Вполне вероятно – это расчет одного из этих подразделений", - рассказал "Контора".
По его словам, за точкой велось длительное наблюдение, но в силу ее особого расположения, не удавалось уничтожить эту цель.
"С этой точки неоднократно мы наблюдали и взлеты FPV-дронов, и воздушных ретрансляторов. Долгое время они там работали, так как там достаточно для нас сложная была позиция - низина. В связи с чем пришлось применять оптоволоконный дрон для уничтожения данной цели, а также еще одну новую разработку в этой сфере – "новую птичку" (дрон – ред.)... Ну и плюс еще сверху обычными FPV-дронами атаковали их", - рассказал "Контора".
Он уточнил, что после нанесения первого удара, расчет из трех человек попытался перебежать на соседнюю позицию, где был склад.
"Заскочили мы (FPV-дроном) на точку, у них там что-то вроде склада было. Там и БК (боеприпасы – ред.) и "птицы", и ретранслятор на полке лежал, все это сдетонировало и уничтожено", - рассказал собеседник агентства.
"Ахиллес" и "Небесна Мара" - это специализированные подразделения БПЛА в составе 92-й и 43-й отдельных механизированных бригад ВСУ, активно работающие в Харьковской области
, в том числе под Купянском.
Купянск выступает в роли опорного пункта обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Его важность заключается в том, что это - крупнейший населенный пункт на территории региона, расположенной к востоку от Оскола. Если российским войскам удастся освободить город, они получат возможность продвигаться дальше на запад в этой части Харьковской области и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске
.