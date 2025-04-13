Власти Германии планируют заселить беженцами баварскую деревню, пишут СМИ
Bild: в немецкой деревне с населением 79 человек хотят разместить до 45 беженцев
Флаг Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. В немецкой деревне Гунцесрид-Зеге (земля Бавария, район Верхний Алльгой) с населением всего 79 человек власти планируют разместить до 45 беженцев, это вызвало резкое недовольство среди местных жителей, сообщает газета Bild.
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"Пышные луга, тихие туристические тропы... Но за открыточной идиллией Блайхах-Гунцесрида всё кипит. Причина: в деревне с населением 79 человек планируется разместить до 45 беженцев", - пишет немецкая газета.
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По словам бургомистра общины Блайхах-Гунцесрид Кристофа Эндреса (ХСС), решение о размещении приняли окружные власти. Сам бургомистр считает, что это место не подходит для интеграции беженцев, поскольку ближайшая инфраструктура находится в восьми километрах, автобус ходит только пять раз в день.
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"Администрация района приняла такое решение. Мы проинформировали общественность и интенсивно занимаемся этим вопросом. Место не подходит. Интеграция в этих условиях затруднена", - приводит газета слова бургомистра.
Уточняется, что помещение для проживания беженцев предоставил частный владелец отеля Heubethof Робби Ланге. Он настаивает, что природа и тишина помогут людям восстановиться. Тем не менее, часть местных жителей опасается, что без доступа к работе и транспорту беженцы окажутся изолированными, пишет газета.
По ее данным, против размещения беженцев собрали 106 подписей. Решение ожидается после Пасхи. Власти подчеркивают, что ситуация с размещением беженцев остаётся напряжённой и призывают к диалогу.
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