https://ria.ru/20250413/bespilotniki-2010961872.html
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.04.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального главного... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T06:14:00+03:00
2025-04-13T06:14:00+03:00
2025-04-13T06:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального главного управления МЧС. Сообщение о запуске сигнала появилось в 02.25 мск, спустя 3 часа 38 минут тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.
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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА