https://ria.ru/20250413/bespilotniki-2010960432.html

В четырех районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

В четырех районах Ростовской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 13.04.2025

В четырех районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Силы ПВО отразили этой ночью атаку БПЛА в четырех районах Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T05:30:00+03:00

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специальная военная операция на украине

ростовская область

юрий слюсарь

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Силы ПВО отразили этой ночью атаку БПЛА в четырех районах Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь."Силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Аксайском, Матвеево-Курганском, Цимлянском и Октябрьском сельском районе", - написал он в своем Telegram-канале.Слюсарь добавил, что, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется.

https://ria.ru/20250413/korotchenko-2010956488.html

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ростовская область, юрий слюсарь