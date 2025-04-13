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В четырех районах Ростовской области отразили атаку БПЛА
В четырех районах Ростовской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 13.04.2025
В четырех районах Ростовской области отразили атаку БПЛА
Силы ПВО отразили этой ночью атаку БПЛА в четырех районах Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T05:30:00+03:00
2025-04-13T05:30:00+03:00
2025-04-13T05:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
юрий слюсарь
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Силы ПВО отразили этой ночью атаку БПЛА в четырех районах Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь."Силы и средства противовоздушной обороны отразили этой ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Аксайском, Матвеево-Курганском, Цимлянском и Октябрьском сельском районе", - написал он в своем Telegram-канале.Слюсарь добавил, что, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется.
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ростовская область, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В четырех районах Ростовской области отразили атаку БПЛА
Слюсарь: в четырех районах Ростовской области отразили атаку БПЛА